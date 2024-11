Lokonga, ante su necesaria confirmación

La reaparición de Lokonga en el derbi después de un mes sin competir dejó una estela de decepción. El Sevilla se hundió con el mediocampista belga y echó de menos la solidez que le estaba dando Agoumé. Pero una vez que ha cogido la forma adecuada Lokonga, está llamado de nuevo a erigirse en el eje del centro del campo, el hombre que es capaz de romper líneas con sus pases verticales o con demarrajes con el balón controlado.

En Cornellá participó de forma clave en los dos goles. En el 0-1 fue el que, después de una elaborada salida desde atrás, cruzó la medular y pisó campo contrario para darle el balón a Lukébakio. Y en el 0-2 fue el que abrió a su compatriota antes de su centro y su disparo.

García Pimienta ya se ha referido a él como “un futbolista que da tranquilidad, da pausa”, con esa frialdad que tiene para conducir y distribuir sin miedo a lo que se va dejando atrás. Un futbolista que se hace necesario en un Sevilla que ha estado húerfano de un constructor de juego entre carencias de la plantilla y bajas por lesión.

Sin Saúl aún, Lokonga está ante su confirmación en un partido de nivel como es la visita de la Real Sociedad. El técnico sevillista fue preguntado si el hecho de que lo reservara en Las Rozas el miércoles respondía a algún temor a recaída en su lesión muscular. “Miedo, no. Pero es un jugador que por desgracia ha tenido lesiones musculares e intentamos cuidarlo con sus sensaciones específicas. A veces le toca campo, a veces gimnasio, a veces tratamiento con los fisios... Lo que queremos es que llegue en perfectas condiciones al partido. En la Copa no jugó porque no le tocaba y era césped artificial, que también le podía perjudicar. Esperamos que esté a disposición de ayudar al equipo el domingo”.

El mediocampista cedido por el Arsenal debutó en Mallorca y lo hizo como titular. Cuajó un buen partido y fue uno de los factores de que el equipo de García Pimienta le mantuviera el pulso al de Jagoba Arrasate, el único que hasta ahora ha ganado a la Real Sociedad siendo ésta visitante. Luego partició en la derrota contra el Girona y se lesionó. Fue la segunda lesión muscular tras la que padeció en pretemporada. De ahí esos mimos que le está dando García Pimienta a un futbolista clave.