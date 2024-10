El manual de García Pimienta, el golazo de Lukébakio y el reto de ambos

Xavier García Pimienta está sorprendiendo a los que creían que su fútbol iba a ser mucho más dogmático y académico de lo que está siendo en realidad. El técnico barcelonés llegó con la vitola de pupilo y huésped de La Masía, ya como futbolista de cantera, ya como técnico de cantera. En total sumó 28 años en la academia de fútbol azulgrana, quizá la que tiene un marchamo más definido de todo el orbe futbolístico desde la etapa de Johan Cruyff primero y Pep Guardiola después. Pero en el Sevilla García Pimienta ha hecho de su capa un sayo... por pura necesidad. Su manual es dúctil, no es intocable, aunque existe, vaya que sí...

“Yo lo que quiero es ganar. Y a mí me da exactamente igual cómo. Si tú me dices que jugamos de esta manera y ganamos el partido, yo te lo compro. Pero nadie es capaz de darte la receta mágica”, explicó ayer en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, donde habló de su ideario, de su manual, de su capacidad de adaptación a la materia prima que tiene, que alabó en distintos momentos al considerarla de alta calidad, aunque también recordó que el del Sevilla es un proyecto nuevo, en construcción, con muchos futbolistas recién fichados y jóvenes... Por ello ha tenido que adaptarse un poco a lo que ha encontrado aquí, sin renunciar a su manual, que no es tan dogmático como pudieron pensar los más escépticos sevillistas.

Un técnico adaptado a su plantilla

“Yo tengo que intentar hacer lo que considero que es mejor para cada partido. Estamos en un club diferente a Las Palmas. Las exigencias son diferentes, por lo tanto el que se tiene que adaptar realmente soy yo. Veo materia prima de jugadores que son capaces de hacer según qué cosas. Yo me he adaptado, al igual que creo que también los jugadores se están adaptando un poco a nuestra idea”, aseguró.

No hay que irse muy lejos para corroborar que no es fácil definir el manual de García Pimienta. En Cornellá, por ejemplo, alternó fases en las que atrajo al rival saliendo con la pelota tocada por sus dos centrales y el portero con lanzamientos en largo de éste para buscar un fútbol más vertical, o para sorprender al rival en posición adelantada una vez que era atraído hacia una presión alta invitado por ese juego combinativo de la zaga.

El golazo de Lukébakio del 0-1 no debe esconder que fue una jugada del laboratorio de García Pimienta. No es la primera vez que un golazo solapa una jugada colectiva. Pasó con el 1-0 de Jesús Navas al Getafe, otra acción muy elaborada sobre una de sus premisas, el juego como interior de los laterales, en este caso Pedrosa. Precisamente el lateral también participó en el 0-1 del viernes, que comenzó con una recuperación de Nianzou en la posición de 3.

12 pases en 40 segundos en el 0-1

La jugada sucedió entre los minutos 18:48 y 19:28 y tocaron el balón siete futbolistas. Hubo una docena de combinaciones antes de que Lukébakio soltara su latigazo de zurda a un metro de la media luna. La secuencia de 40 segundos fue así: Nianzou-Nyland-Badé-Nyland-Nianzou-Gudelj-Nyland-Badé-Nyland-Nianzou-Pedrosa-Lokonga-Lukébakio. Resultó clave que Lokonga se ofreciera en la medular y que Pedrosa le diera un balón vertical, que aprovechó el belga para ganar metros ya en campo contrario antes de buscar a su compatriota en la frontal del área.

García Pimienta se refirió a esta jugada como ejemplo de que no ha renunciado a su manual, aunque también defendió el pelotazo si “hay riesgo de gol en contra, no por darlo”. Justo antes del 0-1 hubo otro intento, con una combinación desde atrás de hasta 9 futbolistas. Pedrosa se ofreció en campo contrario y allí lo vio Lokonga, pero el lateral no progresó. El Sevilla tocó mucho en Cornellá. “Tienen que intentar jugar todos los balones excepto los que no tocan porque nos ponen en riesgo”, explicó. El manual no es dogma, es dúctil.

El 0-2, en cambio, partió de un lanzamiento de Nyland tras blocar un disparo de Brian Oliván. Buscó a Juanlu en su posición de interior y ahí empezó la combinación alta del Sevilla. Lokonga protagonizó un robo tras pérdida y una apertura a Lukébakio, cuyo centro al área bajaron y templaron Isaac y Juanlu antes del segundo latigazo del internacional belga.

Aquella charla y el reto de Lukébakio

Lukébakio es el futbolista de moda en el Sevilla. El internacional belga debe asumir que es un jugador de alta calidad y debe exprimir su talento. García Pimienta sabe que he ahí la clave para que Lukébakio se convierta en un líder en el campo y en el vestuario. “El máximo nivel de Lukébakio no es el mismo que el de otro compañero por el potencial que tiene Dodi. Lo conocí en un Barça-Anderlecht de la Youth League y ya se veía que tenía algo diferente”, comenzó diciendo el barcelonés, que pasó contó cómo lo retó.

Yo tuve una charla con él y le dije que teníamos el reto de que no pasara de puntillas por aquí. ‘Yo te voy a ayudar pero el talento lo tienes tú’, le dije. Él se lo ha ganado (la titularidad y el reconocimiento)”, explicó. Según el técnico barcelonés, “el futbolista lo que quiere es que no lo engañes”. “Si le dices lo que quieres de él, el futbolista te ayuda. El día del Barcelona le dije que tuvo que marcar alguna de las ocasiones que tuvo. Le mostré las opciones que tuvo desde fuera y lo ayudé, y eso él te lo compra rápido”. Y vaya si se lo compró: en Cornellá, en cuanto vio hueco, soltó dos latigazos impresionantes que le dieron primer triunfo a domicilio al Sevilla, dos remates sobre el manual (in)tocable de García Pimienta.