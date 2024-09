Lucas Ocampos asiste en su debut con Rayados y no se olvida del Sevilla

Lucas Ocampos ya causa sensación con Rayados de Monterrey. 20 minutos ha tardado esta madrugada con su nuevo club, en su debut con en la Liga MX, para poner su primera asistencia con el equipo de Martín Demichelis. El equipo blanquiazul cortó una pequeña racha de dos encuentros sin ganar con la victoria al Santos Laguna del Choco Lozano, ex del Cádiz. Partieron de titulares en el triunfo, conformando el centro del campo, los tres exjugadores de la capital Andalucía: Sergio Canales, Óliver Torres y Tecatito Corona. Además, aunque su cabeza estaba puesta en la concentración con Rayados, apoyó desde la distancia al Sevilla ante el Getafe e incluso celebró el gol de Jesús Navas a través de las redes sociales.

Asistencia entrando desde el banquillo

No ha tardado en llegar el estreno de Lucas Ocampos en México. Esta madrugada se puso por primera vez la elástica de su nuevo club, Rayados de Monterrey, tras dejar el Sevilla la semana pasada por una gran oferta del club mexicano. El exjugador del Manchester City y actual entrenador del club azteca, Martín Demichelis, optó a Lucas Ocampos desde el banquillo en su debut ante Santos Laguna esta madrugada para que fuera cogiendo rodaje de forma paulatina.

En un partido plácido para el club de Monterrey, Ocampos entró en la segunda mitad del encuentro para sumar sus primeros 20 minutos con Rayados e inventarse su primera asistencia con Rayados. El excapitán del Sevilla, ya en el tiempo de descuento, aceleró desde el centro del campo en una jugada individual para llegar al borde del área contraria y poner un centro al segundo palo que acabó anotando su compatriota Berterame.

Ocampos, tras el encuentro valoró su primera actuación con Rayados de Monterrey tras salir del Sevilla: “Contento por la victoria y por sumar de a tres que era lo importante. Pude entrenar poco esta semana y me sentí muy bien por jugar con los compañeros. La calidad de los jugadores y del cuerpo técnico lo hace fácil. Contento por la victoria, los tres puntos y aportar mi granito de arena siempre es bueno”, explicó para Once Diario al término del encuentro. Asimismo, a través de sus redes agradeció el recibimiento de la afición en Santos Laguna.

Lucas Ocampos y su apoyo desde la distancia

Aunque Lucas Ocampos estaba concentrado con el equipo de Demichelis en México, no se quiso perder el Sevilla - Getafe. El exsevillista subió una foto a su cuenta de instagram en la que celebró el gol de su amigo y excompañero Jesús Navas junto a unos emoticonos de amor y pensamiento. Aún estando a muchos kilómetros y con una importante diferencia horaria, Ocampos no se quiso desprender de su relación con el Sevilla apoyando desde la distancia a sus compañeros.

Con la victoria del Sevilla ante el club azulón, el club hispalense coge aire tanto en el ámbito deportivo como en el institucional. La propia marcha del argentino dejó aún más debilitada la situación en el club pese a la importante venta que generó en las arcas de Nervión. El propio García Pimienta explicó en rueda de prensa que no contaba con la salida de Ocampos fuera del mercado de fichajes: "La salida de Lucas no estaba prevista. No podíamos controlarla. La dirección deportiva, sin margen de tiempo, no pudo llegar a esas soluciones pero se ha movido para intentar sustituir la baja de Ocampos. No ha sido posible, porque los jugadores que queríamos no estaban a disposición del Sevilla. La plantilla queda compensada. No contaba con esa baja, pero tenemos que estar preparados como mínimo hasta el mercado de invierno", explicó el técnico catalán.