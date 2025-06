Lucas Ocampos avala a Matías Almeyda: "Está preparado para cualquier cosa"

Lucas Ocampos debutó en la élite en el River Plate más urgido de la historia, el que bajó por primera vez en su historia a la Primera Nacional B argentina. Aquello fue un drama para el considerado primer equipo de Argentina por ser el decano de la categoría, el primero en la clasificación histórica y el que más títulos profesionales suma con escaso margen sobre el Boca Juniors. Con aquel River descendió como capitán Matías Almeyda en 2011 y, tras colgar las botas, se hizo con el banquillo y logró ascenderlo sufriendo mucho en su debut como técnico en 2012. Ése es el entrenador que ha fichado el Sevilla, según Ocampos.

El ex sevillista, que dejó una tremenda huella por su personalidad en el Sevilla, habló para los medios del club sobre la llegada del Tractorcito a la Liga, a un banquillo que quema hasta achicharrar como es el de Nervión actualmente. Y Ocampos avaló su llegada desde el conocimiento de Almeyda.

"Creo que va a caer muy bien parado en Sevilla porque como entrenador es muy parecido a como fue de jugador. Fue un jugador de mucho talento pero también de mucha garra, mucha jerarquía y mucho corazón. Como entrenador es de la misma manera, le gusta ir para delante, ser protagonista y les exigirá a los jugadores lo mismo que él se exigía", comenzó.

El actual futbolista del Monterrey recordó el debut en el banquillo de Almeyda en aquel River de Segunda División. "Matías agarró a River cuando descendimos a Segunda y con eso lo único que te puedo decir es que la presión que se sentía era tremenda siendo el equipo más importante del país y con todo lo que representaba River en ese momento. Se puso la camiseta de entrenador y no le pesó, obviamente fue un año durísimo, pero tras esa experiencia creo que está preparado para cualquier cosa".

Recuperar la energía en el Sevilla

En su análisis, Ocampos pasó a analizar cómo podría encajar aquel Almeyda que lo hizo debutar en el River Plate siendo un chaval al Almeyda que llega con 51 años al Sevilla. "Pasaron los años, le fue muy bien como entrenador y hoy llega a un club en el que necesitamos volver a ser lo que siempre fuimos, recuperar esa energía, ir a cualquier estadio y competir... Es un técnico que dará lo mejor de sí para que al Sevilla le vaya de la mejor manera junto a su staff y no tengo ninguna duda de que le va a ir bien, que lo dará todo y que representará bien este escudo, que es muy importante para todos".

"Cuando digo que va a caer bien parado en el Sevilla es porque conozco bien a la gente y a veces las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero la actitud no se negocia jamás y me exigió así desde el primer día, ya que dirige como era como jugador, que se entregaba al 100% al equipo. Como entrenador lo mínimo que pide es esa entrega y esa pasión, por eso siento que vendrá bien para este momento y ojalá que resulte para el disfrute de todos".

Ocampos, su debut en River y Almeyda

Sobre su experiencia personal con Almeyda, dijo: "Fue un entrenador que me marcó cuando lo tuve aunque era un fútbol diferente, siempre inculcaba todos esos valores y la actitud no se negociaba y eso era lo primordial".

"River valora muchísimo el momento de Matías como entrenador porque era un momento en el que nadie quería, continuó Ocampos. "Yo tenía 16 años y una tarde en el Monumental, el entrenador me puso de extremo y jugando me salió y le tiré un caño (a Almeyda) y en la siguiente jugada igual, lo volví a hacer y me levantó por los aires. Eso me dio pie a que dos meses después (cuando asumió el cargo ya en Segunda) me subió a entrenar con el primer equipo y no era fácil confiar en un chico de 17 años, lo cual tomé con la responsabilidad que se merecía. Mi recuerdo siempre será el mejor, porque no muchas personas se toman el atrevimiento para hacerme debutar tan pequeño".