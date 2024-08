Lucas Ocampos, seria duda para el Girona… con Rayados en escena

Lucas Ocampos ha sido esta mañana la principal ausencia en la sesión de Xavi García Pimienta. La plantilla del Sevilla se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva hispalense para preparar la cuarta jornada de LaLiga ante el Girona, última fecha antes del primer parón internacional de la temporada. El argentino, que se encuentra en la rampa de salida pese a haber finalizado el mercado de fichajes, no ha estado presente esta mañana a las órdenes del técnico catalán y es seria duda para el enfrentamiento ante el equipo de Michel.

Ocampos se resiente de su rodilla derecha

Según informan desde el Sevilla, la ausencia de Lucas Ocampos se debe a unas molestias en su rodilla derecha. El jugador se ha resentido de la contusión que sufrió tras el encuentro ante el Villarreal en la segunda jornada de la competición doméstica que le hizo perderse la visita a Son Moix el pasado martes. Pese a que en los últimos días se había ejercitado con normalidad, el argentino ha optado, según informa el club, por ser conservador y no exponerse a que se agrave su lesión. Es por ello que el de Quilmes es una baja seria para recibir al Girona de Michel mañana en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin Ocampos, Pimienta apunta a volver a apostar por Lukebakio y Ejuke en las bandas como hizo ante el Mallorca. Con Suso aún lesionado, el técnico catalán no tiene muchas más variantes en su esquema para jugar en las bandas, además de Navas, Juanlu e Idumbo, que también podrían actuar ahí.

Rayados con un acuerdo con Ocampos, pero no con el Sevilla

Mientras que el jugador no entrena, el futuro de Ocampos sigue aún por determinar. El argentino aceptó en la tarde de ayer la última oferta de Rayados de Monterrey para jugar en la Liga MX la próxima temporada. Pero, al menos de momento, el club mexicano no ha alcanzado las pretensiones de Víctor Orta para dejar salir al jugador de Quilmes. El Sevilla, aún fuera de mercado, espera que la oferta del Tato Noriega ascienda a los 8-9 millones de euros, cantidad por la que el club de Nervión dejaría salir al argentino. Sin la propuesta en firme en las oficinas del club, Ocampos sigue siendo del Sevilla y el culebrón podría extenderse hasta el cierre del mercado de fichajes en México, que finaliza el próximo 14 de septiembre.

No obstante, Víctor Orta no dejará salir a Lucas si no tiene un relevo de garantías en el mercado de agentes libres para poder firmar. El principal candidato: Memphis Depay. El neerlandés quedó libre tras finalizar su vinculación con el Atlético de Madrid y busca un nuevo destino. El Sevilla aparece en el horizonte, pero no tirará la casa por la ventana.