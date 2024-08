Ocampos y Depay, caso abierto en el Sevilla

Se cerró la ventana de transferencias en España sin novedades sustanciales en el Sevilla. La plantilla queda cerrada con la inscripción de Valentín Barco y la salida como cedido de Joan Jordán... con matices. Que LaLiga cerrase el plazo de fichajes a las doce de la noche del viernes 30 de agosto no significa que no pueda haber más movimientos con futbolistas del Sevilla.

Entre otras cosas porque el galimatías de las ventanas de transferencias permite, por ejemplo, que hoy se cierre el plazo en la Serie A, habiendo equipos italianos que se han interesado por jugadores con contrato en Nervión. Es el caso de Montiel y el Nápoles. Pero no es esto lo más jugoso: si el club partenopeo hace una oferta digna por el internacional argentino podría salir hoy y no habría relevo para un puesto cubierto. Si no, seguirá. No se puede decir lo mismo de Ocampos. Ahí está la miga.

Con el extremo argentino, segundo capitán del Sevilla, hay caso abierto. Y lo hay porque el Rayados de Monterrey anda engatusando a Ocampos y el Reglamento de la Liga MX permite inscribir futbolistas allí hasta el sábado 14 de septiembre. Es decir, que si el club regiomontano contraataca con una oferta bastante superior a la que ya ha rechazado el comité de dirección blanquirrojo, Ocampos podría hacer las maletas para reunirse en Monterrey con Tecatito, Óliver Torres, Sergio Canales...

Es lo que va a intentar Tato Noriega, que anda trasladando a la prensa mexicana que va a pujar fuerte por Ocampos, pero de momento lo verdaderamente jugoso se lo ha ofrecido al jugador, que estaría encantado de aceptar dicha proposición siempre y cuando el club mexicano también satisficiera las peticiones del Sevilla.

El Rayados dede duplicar su oferta

Por el momento no es así, y además en Nervión no están dispuestos a que el culebrón se alargue durante las dos primeras semanas de septiembre, lógicamente. La cúpula ejecutiva, en contacto con el futbolista, ha trasladado que si el Rayados de verdad quiere a llevarse a uno de los capitanes del Sevilla debe hacer una oferta que prácticamente duplique la que ya expuso a la baja y que fue rechazada por el comité ejecutivo sevillista. Y en un plazo de dos o tres días, no más.

En el caso de que cuajase el traspaso del argentino, el Sevilla aún podría fichar a un relevo siempre que esté sin equipo. Es lo que hizo hace un año con Mariano y Sergio Ramos, tras el cierre del plazo de fichajes en España. Y es lo que podría hacer con Memphis Depay, que está sin equipo desde que terminara su contrato con el Atlético de Madrid antes de jugar la Eurocopa con los Países Bajos.

Depay, con mejores ofertas económicas

El delantero de 30 años, no obstante, tiene otras opciones abiertas. Para que Depay llegara a Nervión primero tendría que darse el traspaso de Ocampos por un buen dinero -esos siete u ocho millones que estaban filtrando desde México y que no han cobrado forma de oferta formal por ahora-. Y luego tendría que aceptar el delantero neerlandés un contrato corto con una muy sustancial rebaja de lo que estaba cobrando en el Atlético, lógicamente. Debería anteponer lo deportivo a lo económico, sentirse atraído por jugar en el Sevilla... Muchos condicionantes.

Todo va a depender del verdadero deseo y del dinero que quiera invertir el Rayados en hacerse con Ocampos, tras haberle prometido al futbolista el oro y el moro. Pero éste no está dispuesto a romper la baraja con el Sevilla, al contrario. Sí se siente atraído por la aventura mexicana porque cobraría mucho más que aquí. Es su último año de contrato y sería una buena oportunidad para el club de tener un ingreso que más adelante no tendrá. Y su posición está cubierta actualmente en la plantilla, por mucho que sea un futbolista de peso.

Víctor Orta declaró que el Sevilla había rechazado esa oferta y la de la Roma por Badé. Y que estaba “satisfecho” con cómo queda la plantilla, por satisfacer el ideario de García Pimienta. Y el club ya no está acuciado por el límite salarial. La pelota, por tanto, está en el tejado del Rayados primero y luego pasaría al de Depay...