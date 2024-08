Valentín Barco: "Voy a dejar todo para que el Sevilla vuelva a ser lo que era"

Valentín Barco (25 de Mayo, 23-07-2004), inscrito en LaLiga el jueves por la noche con el dorsal 19, ya podría debutar este domingo frente al Girona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. De esa posibilidad ha hablado durante su presentación oficial como jugador del Sevilla, que lo adquiere cedido del Brighton sin opción de compra.

El futbolista dio sus primeras impresiones de su llegada al Sevilla, en una situación especial puesto que al principio ni podía entrenar con el grupo a vista de la prensa por el retraso de su inscripción en la Seguridad Social como futbolista procedente de Inglaterra, ya fuera de la Unión Europea. Y también luego ha tardado una semana en ser inscrito y no pudo jugar en Mallorca.

Aun así, el Colorado Barco le dio a todo un matiz positivo. “Muy lindo, la ciudad es hermosa, eso lo sabía. Y en cuanto al club, los compañeros y los técnicos, me trataron todos muy bien en los entrenamientos. Ya venía entrenando y muy bien”, dijo.

¿Y cómo ha vivido el no poder ser inscrito en LaLiga hasta este jueves por la noche? “Complicado, pero les pasa a todos los clubes, lo venimos viendo, no pasó sólo conmigo. Me lo tomé con tranquilidad. Obviamente que quería jugar, pero mirando para el costado, pasa en toda la Liga prácticamente", aseguró.

En el Brighton ha sido compañero de Ansu Fati, al que le preguntó qué tal sería la posibilidad de recalar en el Sevilla, y el futbolista cedido por el Barcelona en el club inglés se lo recomendó vivamente. ¿Hablaron también de que Ansu lo acompañara en Nervión dada su situación en el Barça? “Con Ansu solamente hablé de mi venida al club. Obviamente si hubiéramos hablado algo más (la posibilidad de que Ansu Fati viniera al Sevilla) no lo diría aquí, pero no hablamos de otra cosa”.

Además de esa charla con el futbolista que salió de la cantera del Sevilla antes de irse a La Masía, fue clave para el lateral argentino su charla con García Pimienta y con Víctor Orta. "Estoy listo para jugar. Me decanté por Sevilla porque me presentaron un proyecto que me gustó mucho, se asemeja con mi estilo de juego. Hablé con Víctor y con el míster y lo que hablamos me gustó mucho y me hizo decantarme por este equipo”.

También aseguró que puede adaptarse a cualquier posición de la banda izquierda, aunque él es lateral y para eso ha firmado con el Sevilla: "Jugué en toda la banda (izquierda). Me siendo cómodo en todas las posiciones, soy lateral, pero puedo jugar en cualquiera de esas posiciones”.

Por último, dejó un bonito deseo en su desembarco en Nervión: “El Sevilla es un gran club, máximo ganador de la Europa League. Voy a dejar todo para que el Sevilla vuelva a ser lo que era y que los hinchas cuenten conmigo”.