Virgencita que me quede como estoy: Pimienta firma acabar el mercado con esta plantilla

Sevilla/En un día que se vaticina frenético en muchos estadios de nuestro país con motivo del cierre de la ventana de fichajes veraniega, y con el incómodo runrún de una necesidad capital de que el Sevilla de García Pimienta logre en su cuarto intento sumar los tres puntos de una tacada en LaLiga EA Sports, el técnico sevillista compareció ante los medios en la habitual rueda de prensa previa al próximo duelo de su equipo, este domingo (19:00) frente al Girona en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico sevillista carga con un dato demoledor que juega en su contra: acumula 16 jornadas consecutivas sin lograr la victoria en Primera División si aunamos sus últimas estadísticas en el banquillo de Las Palmas con los tres primeros duelos de la presente campaña con el Sevilla. "Estamos en un proceso, no lo voy a negar. No pido tiempo, pero estamos en un proceso de reconstrucción en todos los sentidos, creo que vamos por el buen camino, independientemente del resultado", comentó.

Más ganas que nadie de deshacerse del dato que le persigue

"Tengo muchas ganas de revertir la situación, al igual que cuando tuve 11 partidos seguidos sin perder con Las Palmas. Las rachas están para romperlas. Tengo muchísimas ganas de romper esta racha, de ganar un partido para que la afición del Sevilla se sienta orgullosa. Más pronto que nunca va a llegar esa victoria", incidió sobre la negatividad del asunto.

Deben de ser días de sufrimiento para los resultadistas en el Sevilla, su técnico los entiende. "Naturalmente este club necesita puntos, tiene la exigencia de ganar. Se están haciendo las cosas muy bien, pero esto se tiene que refrendar con victorias. Contra el Girona, pase lo que pase, tenemos que acabar el partido convencidos de que hemos hecho lo posible", dijo.

La comunión con la grada, vital

García Pimienta recordó el papel de la afición en el último partido del Sevilla en casa. Quiere volver a engancharla. "Nos tenemos que autoexigir para que la afición, independiemente del resultado se sienta orgulloso de nosotros. Recuerdo 15-20 minutos contra el Villarreal en que la afición nos llevó en volandas, y el Villarreal no pudo salir de su área. Necesitamos esa comunión con la grada", rescató.

A pesar del buen trabajo defensivo ante el Mallorca, en el que el conjunto blanquirrojo logró la primera portería a cero de la temporada, el Ramón Sánchez-Pizjuán demandará un juego más ofensivo. Enfrente está el Girona, un equipo que llega a la capital andaluza después de recuperar su mejor juego en la última jornada, superando por 4-0 a Osasuna. "Queremos ser protagonistas con el balón, creo que tenemos jugadores adecuados, de muchisímo talento. En estos tres partidos hemos tenido el dominio del juego", destacó.

Exigencia y enfoque en la estrategia

"Tenemos que generar más ocasiones. Aunque generalmente son más claras que las del rival, eso no te quiere decir que den tres puntos, porque tienes que materializar". En cuanto al reto ofensivo, puntualizó que "el domingo nos viene un rival difícil, tenemos que estar mucho más concentrados defensivamente. La idea es atacar y general más a nivel ofensivo", refiriéndose al plantemiento que intentará proyectar su equipo ante el Girona, "uno de esos equipos tocados con una varita, trabajados al máximo".

Durante esta "corta", pero "intensa" semana de trabajo, el Sevilla se ha enfocado especialmente en las jugadas a balón parado. "Es un debe, debemos exigirnos mucho más a nivel ofensivo en cuanto a la estrategia. Contra el Mallorca generamos nueve saques de esquina a favor, con el potencial y la altura que tiene el Sevilla debemos hacer mucho más daño", valoró con respecto a este aspecto clave del juego.

Nombres propios

Como es propio de un 30 de agosto, fueron varios los nombres y apellidos que salieron a la palestra durante la batería de preguntas formuladas a Pimienta este viernes al mediodía.

El primer nombre propio en irrumpir fue el de Joan Jordán, quien ya está en Vitoria para jugar como cedido durante una temporada en las filas del Deportivo Alavés, asumiendo el Sevilla alrededor del 70% de su salario. "Le deseo muchísima suerte a Joan Jordán. Su compartamiento ha sido ejemplar este mes y medio", señaló el técnico.

Para el duelo ante el Girona, Pimienta podrá contar, esta vez sí, con Valentín Barco, inscrito durante la tarde de ayer y presentado oficialmente minutos después este viernes en la sala de prensa Sánchez Araujo. "Es un chico muy joven, tiene muchísimo margen de mejora por la edad que tiene, viene de un gran club de Argentina (Boca Juniors). Necesitábamos reforzar la posición de lateral izquierdo", refrendó el preparador catalán que tambié destacó ciertas labores del futbolista de 20 años.

"Es rápido, agresivo sin balón, por lo que el tema defensivo debe ser una de sus facetas. Tiene un buen juego asociativo, se encuentra cómodo jugado por dentro. Así que tiene esa llegada al área rival por dentro y por fuera, para centrar e incluso chutar a portería", añadió sobre el futbolista cedido por el Brighton.

"Es una competencia muy sana entre Adrià (Pedrosa) y Valentín (Barco). Está preparado para ayudarnos, tiene que ser un jugador que nos de cositas en el lateral izquierdo", refiriéndose al por el momento, último futbolista del primer equipo en llegar a Nervión.

Las últimas horas obligan a la afición a estar pendientes de todo lo que pueda suceder. Pimienta, sin embargo, está tranquilo. Cuenta con Loic Badé y Lucas Ocampos, a pesar de los rumores surgidos en las últimas horas en cuanto a una salida. "En estos momentos no me planteo nada, han entrenado con normalidad. Cuento con ellos. Quedan unas horas, puede pasar cualquier situación. Tengo confianza plena en la dirección deportiva", aprovechó el técnico del Sevilla tratando de calmar la situación alocada que provoca el mercado, una situación de la que es consciente de igual manera. "Firmaría quedarme con lo que está. Creo que vamos a tener una buena plantilla para afrontar la temporada", mencionó.

En esa plantilla parece que salvo giro radical estará Gonzalo Montiel. "En principio se quedará con nosotros, cuento con él exactamente igual que con el resto de sus compañeros" aunque reconoció que el argentino "tiene ofertas" y que "la posición de lateral derecho la tenemos cubierta".

Sobre el particular caso de Pedro Ortiz valoró que "en estos momentos no hay ninguna opción en la que se valore que pueda salir, va tener ficha con nostros si no pasa nada. En caso de que se quede, cuento con él como uno más de la plantilla".

Con respecto a Lucas Ocampos, Pimienta no ha entrado a valorar un posible adiós, pero si que ha incidido en su estado físico. "Me ha dicho que todavía tiene una pequeña molestia (del partido contra el Villarreal). Las pruebas dicen que no parece nada raro, tiene una pequeña contusión que le puede molestar. En el entrenamiento de mañana veremos si está disponible al cien por cien para ayudar desde el inicio, o en la segunda parte", cerrado entre líneas una partida.

Si el de Quilmes no llega al máximo para el exigente duelo ante el conjunto catalán, Peque podría ser una de las opciones en el once, aunque el técnico no lo tiene todavía claro. "No sé si va a ser titular. Está entrenando al cien por cien. No tengáis ninguna duda de que va a dar muchas alegrías al sevillismo".

Tampoco se ha postulado sobre quien ocupará la punta de lanza en el ataque, ni si podría a usar a un Iheanacho del que espera "mucho más de su nivel, porque lo tiene" junto a Isaac Romero, suplente en el último partido. "No sé si será esta misma semana, pero se va a ver", con respecto a la posibilidad de una dupla ofensiva formada por el nigeriano y el lebrijano.