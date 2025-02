Luis Alberto: “Rompieron mi fichaje por el Sevilla, estaba loco por volver”

El regreso que nunca se dio. Luis Alberto, el centrocampista gaditano, ha sido en los últimos años uno de los grandes deseos del Sevilla, cuando Monchi se encontraba en la dirección deportiva hispalense, durante los últimos mercados de fichajes. Criado en la carretera de Utrera, el de San José del Valle ha sido una de esas rara avis sevillistas que ha forjado y brillado con su trayectoria lejos de Nervión, tras salir por la puerta de atrás del Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras pasar por Barcelona, Liverpool, Málaga y Coruña, Luis Alberto despuntó en el fútbol en Italia de la mano de la Lazio donde se convritió en leyenda y donde fue capaz de llegar hasta la selección española. En sus 8 temporadas en el Olímpico, levantó tres títulos con el club romano teniendo un gran protagonismo bajo la tutela de Maurizio Sarri.

El frustrado fichaje por el Sevilla

En esos últimos años de su paso por la Lazio, cuando el Sevilla de Julen Lopetegui y Monchi se había afianzado en la Champions League, sonó durante varios veranos el posible regreso del hijo pródigo a Nervión. La vuelta de Luis Alberto al Ramón Sánchez-Pizjuán. Un habitual cada verano. Sin embargo, no se acabó dando, en ocasiones por culpa del Sevilla y en otras por las duras exigencias de la Lazio que no quería dejar escapar a su estrella. Ahora desde Qatar, donde vuelve a disfrutar del fútbol y ha ganado “calidad de vida”, Luis Alberto, durante su entrevista en El Cubo, recuerda su frustrado fichaje por el Sevilla.

Relacionado Luis Alberto sueña con el Sevilla y la Lazio en cuartos de Champions

El canterano sevillista aseguró que cuando más cerca estuvo de firmar por el Sevilla fue en el verano de 2022, hace tres años: “Sí hubo ocasión, estuvimos hablando (con el Sevilla) y yo puse todo de mi parte en un año concreto. Pero bueno al final se rompió, o lo rompieron, y no se pudo hacer. Sí es verdad que hubo un año que yo estaba loco por volver”, confesó el futbolista gaditano. Y es que se convirtió en un habitual las imágenes en verano de Luis Alberto por la ciudad de Sevilla, de vacaciones, que despertaban a los aficionados hispalenses la ilusión del regreso de la estrella de la Lazio.

La no oferta de Monchi y su marcha a Catar

No obstante, Luis Alberto aseguró que, aunque el Sevilla de Monchi movió ficha, nunca realizó una oferta formal a la Lazio para intentar su fichaje: “Ese año yo creo que sí se podría haber hecho, pero no llegó tampoco una oferta formal. Se estaba hablando más con nosotros e intentando darle vuelta a ver cómo se podía hacer, pero no firmaron a otro y me dejaron a mi fuera. Ese año ha sido el año que he estado más cerca de volver. Al final yo tampoco decido a quién puedo firmar y a quién no puedo firmar. Eso estaba en la mano de otro y se dio así”, comentó el exjugador del Sevilla.

Tras aquel frustrado fichaje por el Sevilla, Luis Alberto continuó dos temporadas más en la Lazio y, como afirmó, no volvió a intentar su regreso a Nervión: “Yo creo que todo pasa por algo, ya al final después de justamente de ese verano cerré esa página y dije que ya no lo iba a intentar más y creo que es mejor así al final”, apuntó el gaditano. Este verano rescindió su contrato con el club italiano para irse a la liga catarí, concretamente al Al-Duhail, donde es una estrella. El de San José del Valle afirmó que le dio su palabra a la liga de Oriente Medio y que en España, realmente, ningún club le atrajo para volver a su país: “Sinceramente no se movió nada por España. Yo creo que también era difícil en el modo económico tanto tanto el tema fichaje, como a lo mejor el salario. Pero tampoco se movió y yo ya también le había dado la palabra aquí al presidente. El primer año no se pudo hacer y creo que no tenía prácticamente en mi cabeza de que tampoco le podía faltar dos veces la palabra a ello. No pensé en ningún momento en otra opción la verdad”, zanjó.