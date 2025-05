Manuel Vizcaíno confirma la oferta de renovación del Sevilla a Suso

Otro de los cambios de opinión en el Sevilla ha tenido como protagonista a Suso. El club ha pasado en pocos meses de querer forzar su salida para aliviar la masa salarial de la plantilla y poder fichar en enero, por ejemplo, a pretender que se quede una vez cumplido su contrato en junio. Aunque a la baja, el club le ha presentado una oferta de renovación que el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha confirmado.

“Me consta que tiene una oferta de un equipo árabe de más de 4 millones netos. Me consta que el Sevilla le quiere renovar y que dentro de sus posibilidades le ofrece un contrato importante. Me consta que hay presidentes de Primera que le llaman todos los días”, ha dicho el máximo mandatario del Cádiz al ser preguntado por las posibilidades de que el extremo recalara en el Nuevo Mirandilla.

No obstante, Suso todavía no ha tomado una decisión definitiva. “Entiendo que va a tomar una decisión que va a ser la más importante para su entorno y su familia. Y la voy a respetar cuando la tome. No le puedo pedir que haga ni de Lucas Pérez ni de Sergio Ramos. Si Suso viniera al Cádiz, que hay muy pocas posibilidades, nadie ha acertado de las 117 cifras que se han dado de las ofertas que le ha hecho el Cádiz”, sentenció. Suso se despidió el día del Real Madrid pero después dejó una puerta abierta a su continuidad.