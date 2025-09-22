Marcelino: "Espero un Sevilla muy competitivo y súper intenso"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este lunes que espera un Sevilla "muy competitivo y superintenso" en el partido que disputarán ambos equipos este martes en el estadio Sánchez Pizjuán.

El técnico asturiano recordó que el Sevilla ha cambiado esta temporada "su proyecto, entrenador y estructura e idea de equipo" y valoró la intensidad de su juego "a veces al límite".

"Son rápidos hacia adelante y con pases al espacio y defensivamente incomodan mucho porque siempre tienes un rival a la espalda", explicó el entrenador, que señaló que su equipo afronta con "muchísima ilusión" este encuentro.

Marcelino consideró como clave para lograr la victoria "tener una buena lectura del juego y tener pausa", y advirtió de que si el Villarreal no está al máximo nivel tendrá "muy complicado ganar".

El preparador asturiano no recuperará a ningún jugador de los tocados para el partido ante el Sevilla y confirmó la ausencia de Juan Foyth, lesionado ante Osasuna, hasta después del parón de selecciones, así como que la dolencia de Ilias Akhomach no es grave, por lo que confía en contar con él ante el Athletic Club.

El técnico, pese a las numerosas ausencias, aseguró que no serán una excusa para que el Villarreal "demuestre el máximo nivel competitivo" porque tiene "argumentos para ganar en Sevilla", y mostró su confianza en que su equipo mejore su acierto como visitante para sumar su primer triunfo lejos de La Cerámica.

"Estamos en esa época en la que cualquier error nos penaliza mucho. Para ganar fuera lo primero es estar a tu nivel y después el acierto", insistió Marcelino, que se mostró preocupado por algunos "errores de bulto" en defensa.

"Tenemos que intentar que el rival no nos genere tanto con tan poco", indicó el preparador asturiano, quien no consideró un factor determinante para el partido la crispación que existe en el entorno del Sevilla.

Además el asturiano calificó como "bueno" al arranque de temporada del Villarreal, que ha sumado 10 de 15 puntos posibles. "Lo hubiéramos firmado, aunque se escaparon dos puntos en Vigo", concluyó.