Almeyda, la irrupción de Alexis y el crecimiento del grupo: "El fútbol es confianza"

Matías Almeyda habló del crecimiento del equipo y de la confianza creciente que ve en su plantilla en sus valoraciones previas al Sevilla-Villarreal de este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21:30), que espera ansioso ver la evolución del equipo con un triunfo. El argentino tendrá que hacer algún cambio en el once inicial, asegurado esto por la lesión de Alfon. Y puede que haya alguna rotación más... “Definiremos entre hoy y mañana el equipo”, dijo. Y sorprendió con su elogio a un Alexis Sánchez que ha sorprendido con su irrupción en el Sevilla: "Fue de los que más corrió a alta intensidad".

“A medida que pasan los partidos y los jugadores van reconociendo nuestro sistema de juego, hemos variado y han sido inteligentes en la interpretación de nuestro juego", aseguró. "Siempre digo lo mismo, podemos jugar con más o menos gente atrás nada es seguro. Seguimos trabajando como equipo y el equipo va creciendo. Y eso nos da confianza y nos da esperanza. Esa es la palabra: nos da esperanza de haber encontrado una cosa y tenemos que profundizarla”.

Las ganas y la intensidad de Alexis

Alexis mereció un capítulo aparte. ¿Ha empezado bien por el efecto Almeyda o por su propio afán?: “Es su realidad. Lo tiene él ya. Yo lo había estudiado bastante, lo había hablado con él. Me contó cómo lo había estado haciendo en los últimos tiempos. Y es muy importante cuando alguien tiene ganas. Y muchas veces esas ganas da que no importa la edad. Y está muy bien físicamente. A mí me gustaría jugar pero no podría hacerlo ya a estas alturas… Acompaña sus ganas con su físico, con su profesionalidad, hay un montón de cosas que ayudan a que él esté en un nivel bueno".

El chileno jugó el partido más completo en 15 meses... No tenía pensado ponerlo el otro día la cantidad de minutos que jugó, corrió muchísimo. Pero un jugador puede correr mucho y puede correr al trote. Y Alexis el otro día nos llamó la atención porque corrió mucho a una alta intensidad. Fue de los que más corrió a alta intensidad. Viene bien. Tampoco tiene que ser nuestro salvador, sino un complemento más. Más todo lo que aporta por su experiencia y por su calidad. Va bien y lo tenemos que llevar para que siga bien”.

Jugar igual en casa que fuera

En ese proceso le queda al Sevilla de Almeyda romper en casa... “En el último partido de local para mi modo de ver el fútbol lo hicimos bien. Es verdad que no conseguimos el triunfo, pero vamos en ese proceso y con las intenciones de lograr un triunfo como local. Y una cosa lleva a la otra: el buen juego, la entrega, el compañerismo… Hay muchas cosas que nos pueden llevar a jugar de una misma manera de local que de visitante. Estamos en ese camino. No me preocupa, creo que va a llegar”.

Se le cuestionaba a Almeyda si ya ha dado con un once tipo o con un sistema definido. “Han participado ya en estos partidos varios y cada uno está aportando lo suyo, que es lo que me interesa. Los triunfos dan confianza y seguridad y vamos en ese proceso. En líneas generales cuando jugamos bien no hay un jugador que se destaque, sino se está destacando el equipo por momentos. Por otros momentos debemos seguir mejorando y más allá de quién juegue lo tiene que hacer de la misma manera”.

Convencer al sevillismo de tener confianza

Tras su buen rendimiento a domicilio ahora toca convencer a la parroquia sevillista. ¿Cree que la afición ya se siente ilusionada con el Sevilla de Almeyda? "Eso no es una respuesta mía. Nosotros trabajamos para un conjunto de cosas, por el club, por el funcionamiento, por los puntos, por cambiar una situación en la que venía el equipo. Y una cosa llama a la otra. Si el equipo está bien, se entrega, se esfuerza, respeta la historia del club y lo intenta todo, seguramente la gente le dé esa cuota de confianza. Hay que convencerlos de que entre todos podemos salir adelante e ir por mucho más.

"En el último partido la gente apoyó muchísimo, de verdad. Del primer partido al segundo de local los últimos minutos nuestro público apoyó y se sintió y seguramente los iremos convenciendo para que cada vez sean más minutos los que podamos transmitirles que ellos se sientan confiados del equipo que están viendo”, añadió.

“El fútbol es una gran parte confianza. La parte motivacional de cada persona es tener esa confianza y que te demuestren que te tienen esa confianza. Y vamos ahí. Y también entre ellos tiene confianza. Y eso es lo lindo, porque muchas veces el entrenador da confianza, pero la parte interna es importante, se empiezan a conocer más, se empiezan a apoyar más aquel que juega y el que no juega. Hemos visto el camino y ahora hay que profundizar y seguir. Lo lindo de esto es que cuando ganas y terminas el partido sintiendo que lo diste todo… Vamos en esa búsqueda”, insistió.

Los nombres propios del Sevilla

Almeyda fue preguntado por varios nombres propios y ahí hizo un repaso de varios futbolistas que están en distintos momentos.

La entrega y la calidad de Rubén Vargas: “Rubén aporta mucho al equipo. Lo puedo utilizar en varias posiciones que interpreta. Y es de esos jugadores que te entrega todo. Y en la gran mayoría de partidos es muy honesto y cuando llega el minuto 65-70 pide el cambio porque lo dio todo. Lo tratamos de la mejor manera para tenerlo en el terreno de juego y lo viene siendo a la par que sus compañeros. Todos son importantes y no priorizo a ningún jugador, priorizo el grupo".

El deseo de que Nianzou se asiente: “Está haciendo todo lo que hacen todos, jugar y entrenar. Lo protegemos bastante en su parte física, tal es así que en los dos partidos lo he cambiado y no es lo que más me guste. Pero sí para el futuro que podamos contar con él en todos los partidos. Vamos en ese proceso. En tres años lo ha hecho poco y uno de los propósitos nuestros es tenerlo el mayor número de partidos en la cancha. No dudamos de la calidad que tiene, realmente es un jugador que beneficia al equipo. Estando bien marca una diferencia. Nos da seguridad, nos da velocidad, nos da juego aéreo, nos da técnica… Y ojalá podamos tenerlo muchos partidos. Esa es la idea”.

El error Marcao en Mendizorroza: "Yo he hablado con él desde la pretemporada. Lo viene haciendo bien como el resto del equipo. El otro día tuvo un error. Pero el error no tapa todo lo bueno que ha hecho. Los errores se puede corregir. Es un jugador que sabe escuchar y está aportando. Y eso lo va a mejorar. Como otros en otras posiciones han cometido errores que no han terminado en acciones que puedan marcar un partido. Y entre todos vamos a solucionar esto y lo otro. Cuando hay error y uno es consciente del error es que se aprendió del error. Lo hablamos y seguramente no suceda más esa clase de error"

Sobre el brasileño añadió: "Creo que se debe estar sintiendo bien porque está jugando y está entrenando y es importante para cualquier futbolista estar a disposición del entrenador. Hay un gran trabajo por fuera por parte del quinesiólogo y el doctor. Trabajamos en equipo para que esté bien cada jugador".

Alfon como único lesionado: Nos queda sólo un jugador que se está recuperando de su lesión, que es Alfon. Pero en líneas generales estamos recuperando. El primer mes se nos habían caído muchos por un cambio de metodología de trabajo, por muchos motivos, y hoy ya los tenemos a todos y es una sintonía importante”.

El rol de Ramón Martínez: “Ramón sufrió una lesión en un momento clave de inicio de la pretemporada. Surgió Castrín y salió una competencia entre los dos porque lo hizo bien. Trato de mantener esa línea desde que llegué y lo que voy trabajando. Ramón tiene futuro también y entra en esa competencia. Lo contemplo y me gusta. Pero en el momento que tenía que contar con alguien estaba fuera y Castrín tuvo su momento. Están en esa competencia sana que me gusta que exista”.

El reforzado Villarreal de Marcelino

Por último también habló del siguiente rival del Sevilla. Llega un Villarreal que es uno de los favoritos a estar arriba en toda la Liga. Un equipo de Champions... "Estamos haciendo el análisis del equipo al que nos vamos a enfrentar. Un equipo armado para otros torneos con una gran inversión, con un gran entrenador, con grandísimos futbolistas... Un equipo que viene de arriba. La gran mayoría de partidos de este fin de semanas fueron difíciles. Y eso enriquece a cualquier liga. Podemos decir previamente que tal equipo lleva una ventaja y en los 90 minutos no se sabe qué puede pasar. Once contra once todo puede pasar. Respetamos al rival como todos. Y haremos nuestro juego de la mejor manera. Nosotros queremos seguir sumando", remató para que se olvidara su mensaje.