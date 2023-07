Lo mejor es que Bono sigue siendo del Sevilla (1-1)

El Sevilla empató en su primer amistoso de la gira americana ante un Crystal Palace con mejor físico y un jugadorazo, Eze, un rival al que le ganó un simbólico trofeo en una mini tanda de penaltis a muerte súbita en la que acertó Rakitic (goleador por partida doble) y falló Andersen. Un ensayo que no alimenta buenas sensaciones, la verdad, pese a que el resultado no pueda calificarse de malo. Pero los profesionales están hartos de avisarlo, en pretemporada los resultados no cuentan. Y bueno… ya ahí que cada uno extraiga sus propias conclusiones.

Con un once bastante titular (sólo la presencia de Iván Romero e Idrissi chirriaba), el Sevilla cumplió otro paso en una pretemporada que va volando comiéndole fechas al calendario sin noticias de refuerzos y que sigue sembrando de dudas a la afición.

La prueba además se desarrolló en un campo muy estrecho por la adaptación de un estadio de béisbol a un terreno de juego indicado para el fútbol (con las dimensiones reglamentarias pero no las más idóneas para un equipo de la máxima élite). Y por esa razón el equipo de Mendilibar encontró problemas en la primera parte para la salida de balón desde la defensa, algo en lo que además ya sabemos que el proyecto necesita avanzar. Salir por los pasillos exteriores resultaba difícil y provocaba pérdidas, sobre todo en el costado de Jesús Navas.

Pero eso también era una circunstancia capaz de volverse a favor, como comprobó Ocampos a los dos minutos, pues sin pensárselo dos veces en menos de medio segundo tras un saque de banda se veía con un balón franco encarando a portería. Su derechazo lo repelía el poste en la primera ocasión del partido.

Las siguientes hasta el gol, también aprovechando los metros de menos desde el costado tras un córner, serían del equipo inglés, claramente con más ritmo que los sevillistas. La verdad es que da miedo pensar cómo puede este equipo desenvolverse en la competición oficial habiendo asistido la noche antes al clásico entre Barcelona y Real Madrid, un duelo en el que los futbolistas de los dos equipos se comían al rival en la presión y volaban al espacio.

Joan Jordán cayendo de bruces

Aquí, es decir, en Detroit, se podía asistir a situaciones ya familiares para el aficionado blanco, pérdidas de balón de Joan Jordán que se convertían en ocasiones del rival, en la primera parte dos nada menos, de Schlupp y de Ayew, ambas salvadas por Bono, que fue el mejor en los 45 minutos que jugó, en especial en un paradón al jugador de la tarde en Michigan, el 10 de los azulgrana, Eberechi Eze. A la tercera pérdida del catalán, cayendo otra vez de bruces mientras le quitaban la pelota, el portento del equipo londinense no perdonaba para hacer un jugadón y marcar el empate por debajo de las piernas de Dmitrovic.

Y es que justo antes del descanso se habían adelantado los de Mendilibar en un zapatazo de Rakiitc como habían sido todas las ocasiones de los blancos, después de una jugada a balón parado, en este caso un córner. Un rechace de la zaga londinense la cazó el suizo-croata a bote pronto para sorprender a Johnstone.

El empate final (olvídense de los penaltis) casi no saca de dudas a quien las tenga. O sí. Lo seguro es que al Sevilla le queda mucho, muchísimo y el tiempo corre. Con un ritmo muy bajo (la segunda parte estuvo siempre embotellado por un rival que no hizo cambios y que empieza la liga el mismo fin de semana que en España), lo mejor que se puede decir es que Bono sigue siendo del Sevilla.

En cuanto a otras sensaciones individuales, Gattoni mostró el mismo defecto que en Montecastillo. Una salida de zona (ya lo avisó Mendilibar) le costó la primera amarilla a Gudelj, que acabó expulsado, y en la carrera de Eze en el gol inglés evidenció que tampoco anda sobrado de velocidad. Acuña exhibió que sigue igual de revolucionado, Jordán que no da señal alguna de recuperación e Iván Romero que no tiene físico para ser un nueve en el fútbol moderno. De Idrissi, poco o nada esta vez.

Lo próximo es el derbi...