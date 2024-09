El mensaje de optimismo de Saúl a la afición del Sevilla: “Es cuestión de tiempo”

Saúl Ñíguez trató de calmar al sevillismo ayer tras una nueva decepción en LaLiga. El ilicitano, que no pudo ser parte del equipo ante el Girona en el Ramón Sánchez-Pizjuán al tener que cumplir el primero de sus dos encuentros de sanción, envió un mensaje a través de sus redes sociales para dar un voto de confianza tanto al equipo como al trabajo de Xavi García Pimienta. El Sevilla se marcha al parón internacional en una situación muy crítica. 2 puntos de 12 posibles, 2 derrotas en casa, 6 goles encajados en 4 partidos y vuelve a los puestos de descenso. Una realidad de la que no termina de escapar el club de Nervión en los últimos ya casi tres años en la competición doméstica. No obstante, Saúl, que ejerce de capitán hasta por redes sociales, quiso poner calma al asunto.

Saúl, líder hasta en twitter

El jugador cedido por el Atlético de Madrid aseguró a través de sus redes sociales que es una situación que cambiará en las próximas jornadas y dio su voto de confianza tanto al equipo como al cuerpo técnico de Xavi García Pimienta: “Entiendo las críticas, pero no es el mejor momento, sigamos todos juntos que cambiaremos esta situación, estoy seguro. Confío en el trabajo que está haciendo el equipo. Es cuestión de tiempo”, explicó el jugador de Elche.

Son apenas tres partidos los que lleva Saúl como jugador oficial del Sevilla, pero su liderazgo se ha impregnado dentro de un vestuario falto de líderes. Sin Sergio Ramos, Iván Rakitic, Fernando Reges, Navas que se retira en diciembre y, próximamente, sin Lucas Ocampos, quien está muy cerca de marcharse a la liga méxicana, en Nervión ha caído de pie como voz más que autorizada dentro del vestuario. De hecho, ante el Girona, debido a la suplencia de Navas y Gudelj, se estrenó con el brazalete Marcao Teixeira, que disputó su partido número 24 desde que llegó en el verano de 2022.

Pimienta también pide calma

Quien también lanzó un mensaje de tranquilidad tras el encuentro fue Xavi García Pimienta. El técnico catalán, pese a que aseguró que la afición es “soberana” respecto a las críticas tanto a la plantilla como a la directiva, intentó rebajar la tensión en la rueda de prensa post partido asegurando que la plantilla le dará la vuelta a la situación: “Estoy convencido de que va a salir bien, veo a los jugadores día a día. Tengo confianza en que los chicos van a tirar esto para adelante. Todo necesita su tiempo. Es cierto que en el fútbol no hay tiempo, pero se necesita ese proceso. Las victorias van a llegar porque el equipo hace muchas cosas bien”, comentó.

El técnico sí que por otro lado se mostró descontento con el resultado y comprendió el enfado de la afición desde la grada tras el segundo gol del Girona: "Estoy enfadado y preocupado. La afición es soberana y, en la primera parte, nos ha llevado. Nada más que el equipo ha dado un poquito, la afición nos lleva. En el segundo tiempo es normal que se enfade. Esa exigencia es lo que hace al Sevilla un club grande. La afición se muestra tal y como muestra el juego el equipo en el terreno de juego", zanjó

El técnico aprovechó también para hablar sobre su nuevo pupilo, Valentín Colo Barco. El argentino debutó como titular en el Sánchez-Pizjuán en el primer encuentro en el que ha estado realmente disponible para él. El catalán aseguró que hizo una gran actuación en su estreno: "Creo que ha hecho un muy buen partido. No era fácil, era el primero, pero se ha visto que tiene chispa y velocidad. Ha lanzado toda la estrategia porque tiene buen pie; además, como no es muy alto, no tiene opciones de remate", explicó.