Monchi se moja y desvela su mejor fichaje: "Es uno de los jugadores con más calidad que he tenido"

Es innegable que Ramón Rodríguez Verdejo es una de las personas más influyentes de la historia del Sevilla Fútbol Club, si no la que más. Monchi, cuya etapa en el conjunto nervionense comenzó como futbolista, alcanzó la fama a nivel internacional en calidad de director deportivo, siendo el principal artífice de las mejores plantillas de la entidad hispalense. Con fichajes como Dani Alves, Frederic Kanouté, Andrés Palop, Enzo Maresca o Luis Fabiano, el de San Fernando catapultó a un equipo de media tabla al olimpo europeo, consiguiendo siete UEFA Europa Leagues, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. El crecimiento del combinado blanquirrojo era innegable, fundamentado en gran medida por el modus operandi en los despachos: fichar barato y vender caro.

Su buen en hacer en el Sevilla le valió una llamada de la Roma, equipo en el que estuvo dos temporadas antes de regresar a la capital andaluza. En su tercera etapa como sevillista, siendo director de fútbol, volvió a triufar antes de marcharse por desavenencias con el Consejo de Administración, poniendo en esta ocasión rumbo al Aston Villa. Tras unos años fructíferos junto a Unai Emery, logrando clasificaciones para Champions League con el combinado inglés, el gaditano ha regresado a su tierra natal para afrontar un nuevo reto: la presidencia del refundado San Fernando CD. Sin embargo, pese a su nueva aventura, es imposible separar la figura de Monchi del conjunto nervionense.

Monchi, en una visita reciente a Cádiz. / Germán Mesa

Además de la rueda de prensa que pronunció tras volver a San Fernando, el cañaílla ha concedido varias entrevistas en las que no sólo ha hablado de su nuevo proyecto, sino de su pasado en el Sevilla Fútbol Club. Cuestionado por El Desmarque acerca de su mejor fichaje como director deportivo del cuadro hispalense, Monchi reconoció tener varias dudas e hijos predilectos en este aspecto. El test rápido consistía en comparar a dos futbolistas, teniendo que elegir entre uno de ellos. Julio Baptista y Andrés Palop fueron los primeros nombres en salir a la palestra, resultando ganador de esta contienda el cancerbero valenciano.

No dudó mucho el gaditano en el duelo entre Renato y el guardameta, al igual que no lo hizo entre el ex del Villarreal y Adriano Correia, planteándose el reto más complejo en la cuarta pregunta. Al ser cuestionado por su preferencia entre Palop y Frederic Kanouté, Monchi lo comparó con su amor por sus hijos, asegurando que el portero "representa mucho", y respondiendo de la forma más salomónica posible: "Te digo ahora Kanouté, pero si me preguntas después te digo Palop". Julien Escudé fue el primer descartado ante el delantero de Mali, aunque duró poco en esta pequeña competición cuando apareció el nombre de Éver Banega.

Jesús Navas y Banega en la incónica imagen de la Europa League 2020. / Lars Baron / efe

El argentino, una debilidad para el de San Fernando y para casi toda la afición del Sevilla Fútbol Club, superó a varios jugadores como Youssef En-Nesyri, Diego Carlos o Kevin Gameiro antes de que se plantease la primera duda para Monchi. Al ser cuestionado entre el argentino o Enzo Maresca, el gaditano bromeó sobre su amistad con el italiano, asegurando que "se lo perdona". Álvaro Negredo tampoco fue rival para el actual futbolista de Newell's, aunque la presencia de Luis Fabiano volvió a poner en un aprieto al gaditano. Sin embargo, el exdirector deportivo se mantuvo firme en su apuesta por el mediocentro, al que aseguró preferir antes que a Yassine Bono, Seydou Keita, Ivan Rakitic, Carlos Bacca, Pablo Sarabia, Christian Poulsen o Dani Alves. La decisión entre el lateral y Banega fue la más meditada, que reconoció haber visto en el brasileño "el perfil perfecto de fichaje", aunque en el plano deportivo asegura que "uno de los jugadores con más calidad que he tenido es Éver".