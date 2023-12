Los motivos de la larga lista de lesionados del Sevilla

El Sevilla estrenará nuevo entrenador, el tercero esta temporada, en Granada. El conjunto nervionense viaja -vía carretera- al Nuevo Los Cármenes, con la esperanza de que funcione el efecto que casi siempre -con Diego Alonso no se materializó en resultados- ocurre con un cambio de técnico.

Un encuentro en el que, sabiendo el historial del Granada esta temporada, la victoria se vuelve casi una obligación. Eso sí, Quique Sánchez Flores no lo tendrá sencillo: ya se ha encontrado con su primer escollo.

"La lacra"

El técnico madrileño fue presentado como nuevo entrenador del Sevilla en torno a las 21.15 horas de la noche del lunes. Tras un día muy intenso, Quique Sánchez Flores atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa que comentó el gran obstáculo de un equipo mermado física y psicológicamente: la enfermería.

"Para saber qué queremos lo más importante es saber qué tenemos. La gran lacra de esta plantilla ahora mismo es la racha de lesiones, son muchos jugadores e importantes que no están. Y esto va de jugadores", aseguró el nuevo entrenador del Sevilla. Un aspecto en contra que, por el bien de la temporada nervionense, deberá sortear como pueda.

El parte de las bajas

La primera lista de Quique Sánchez Flores al mando del Sevilla ha tenido gran sabor a canterano. No es porque el técnico madrileño confíe y vaya a hacer debutar -el tiempo y sus actos dirán- a unos jugadores que marchan líderes en su categoría, aunque ya les echó un 'capote' en su presentación, sino por el elevado número de bajas que tiene la plantilla nervionense.

Comenzando por la portería, el parte de lesionados comienza con un caso 'extraño'. El regreso de Nyland, en un principio, estaba programado para el partido en San Sebastián -el pasado 26 de noviembre, aunque acabó recayendo. El noruego sufre una lesión miofascial en el cuádriceps de su pierna derecha, contratiempo del que informó el club tras una sesión de entrenamiento que el guardameta tuvo que abandonar. Su último partido fue ante el Celta de Vigo, con empate final.

En cuanto a la defensa, la cantidad de bajas aumenta en número. Jesús Navas se marchó lesionado ante el PSV Eindhoven y, como ya informamos en Diario de Sevilla, regresará durante el mes de enero. Sufrió una lesión de alto grado en el isquiotibial derecho que le supuso un tiempo de baja de entre seis y ocho semanas. En el otro lateral, Marcos Acuña no trabaja con el grupo debido a una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo derecho, 'contratiempo' que le lleva privando de jugar desde el partido ante el Villarreal.

Ese mismo encuentro fue el causante de la lesión -el día que regresaba a la titularidad- de Tanguy Nianzou. El central francés, al día siguiente del partido, no se notó cómodo en la sesión de descarga y, finalmente, se le diagnosticó de una lesión musculotendinosa en los isquiotibiales del muslo derecho. En el Sevilla continúan a la espera de su evolución. También cruzan los dedos para que Loïc Badé cumpla los plazos de su recuperación y regrese durante el mes de enero -más pronto que tarde-.

El centro del campo sevillista, debido a la sanción por quita amarilla de Rakitic, se vuelve la zona más delicada de la plantilla. Djibril Sow ha sido el último en caer, por una tendinopatía aquilea derecha. El suizo acumulaba ya muchos partidos jugando al límite y se ha visto obligado a parar, aunque no se espera que sea de una duración importante y podría volver, incluso, durante esta semana o la próxima.

Las bajas en esa zona de campo las completan Joan Jordán -lesión muscular por contusión en el recto anterior del muslo izquierdo- y Fernando Reges -de baja por su hombro y que saldrá en el mes de enero-.

Por último, el ataque sevillista finiquita una larguísima lista de lesionados que limita, semana tras semana, las posibilidades del equipo. Erik Lamela continúa de baja por una lesión en el sóleo de la pierna derecha, anunciada el pasado 23 de noviembre por el club. Disputó sus últimos minutos en Londres, ante el Arsenal, y, además, termina contrato a final de temporada.

Mariano Díaz, por su parte, sufrió una nueva lesión a principios del mes de diciembre, esta vez una tendinopatía en la rodilla izquierda. Sin embargo, no es la más preocupante. Como ya informamos en Diario de Sevilla, Dodi Lukebakio estará de baja hasta principios del mes de marzo, debido a un esguince de alto grado en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Una lista de once lesionados, más un sancionado, que limita las opciones del Sevilla en Granada, pero que, de no lograr sumar de tres, no justificará su hacer en el partido.