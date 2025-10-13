El Nápoles podría retomar la negociación por Juanlu que cortó la lesión de Lukaku

La negociación entre el Sevilla y el Nápoles por Juanlu fue el culebrón del pasado verano. Una telenovela interrumpida cuando desde el club partenopeo se hizo de pronto el silencio a mitad de agosto y ya nunca se supo de aquellas conersaciones que empezaron el 12 de junio cuando el director deportivo azzurro visitó el Ramón Sánchez-Pizjuán a la vista de luz y taquígrafos.

La reunión de Giovanni Manna con el comité de dirección sevillista en el estadio parecía que sería el introito de un traspaso sin vuelta atrás. Pero la intercesión del Wolverhampton, con una oferta que superaba por sus condiciones los 20 millones de euros de fijo, empezó a enfriar las relaciones entre los dos clubes. Y éstas terminaron de romperse cuando el 14 de agosto se lesionó Lukaku y Manna hizo virar su radar hacia un delantero en lugar de un carrilero.

Así lo relata Antonio Giordano, colaborador de La Gazzetta dello Sport, donde asgura que el Nápoles no sólo no se ha olvidado de Juanlu, sino que podría contraatacar en enero en vista de que el carrilero quinteño ha perdido el sitio en el once de Matías Almeyda por la regularidad de alto rendimiento de José Ángel Carmona.

Antonio Conte sigue pensando en Juanlu como posible relevo del futbolista que lo juega todo en la banda derecha del vigente campeón de la Serie A: Di Lorenzo, que cumplió el pasado agosto 32 años.

Manna fichó este verano a tres delanteros coincidiendo con la grave lesión muscular de un Lukaku que sigue varado: regresó tras su cesión en el Frosinone Ambrosino y fichó del Udinese a Lorenzo Lucca (9 millones de euros) y a Rasmus Hojlund cedido por el Manchester United.

Pero Di Lorezno sigue siendo el único futbolista que cuenta para Conte en el lateral derecho. Y Juanlu sigue en su mente. Aunque según la información de La Gazzetta hay un plan B. Se trata de Marc Pubill. El lateral derecho catalán fue fichado del Almería este verano por el Atlético por 16 millones de euros. Pero apenas ha jugado dos ratos.

Marc Pubill tiene la misma edad que Juanlu (22 años) y el Nápoles podría abrir de aquí a enero un doble frente para ver quién le encaja más por relación calidad-precio para darle un relevo con juventud y proyección al veterano Di Lorenzo. Aunque a buen seguro se encontrará con la reticencia de un Sevilla que se cansó de esperar la contraoferta firme que finalmente no llegó por Juanlu cuando el club de Nervión rechazó la primera tentativa seria.