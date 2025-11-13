En-Nesyri podría dejar un beneficio inesperado en el Sevilla FC

La situación económica en el Sevilla Fútbol Club es crítica. Menos que en el último mercado de fichajes, recuperando algo de límite salarial tras la llegada de Antonio Cordón a la capital hispalense, pero no son los números a los que estaban acostumbrados en Nervión durante un primer cuarto de siglo que solamente puede calificarse como glorioso. Las diferentes clasificaciones europeas y trofeos conseguidos a lo largo de los años llevaron al club a una situación pudiente, algo que ha quedado atrás y afecta tanto a la estabilidad del club como a su capacidad de acción en las ventanas de traspaso. Cualquier ingreso es bien recibido y, de vez en cuando, el mundo del fútbol regala sorpresas como la que podría ocurrir este mismo invierno.

Distintas fuentes en Turquía hablan de un nuevo interés de la liga saudí en Youssef En-Nesyri, quien fura jugador del Sevilla entre enero de 2020 y julio de 2024. El marroquí, amado y odiado a partes iguales por la hinchada blanquirroja, dejó la capital andaluza tras 73 goles y ocho asistencias en un total de 196 partidos, amén de las dos UEFA Europa Leagues conseguidas ante Inter de Milán y AS Roma. Tras un año y medio en el Fenerbahce, habiendo sido pretendido por clubes de Arabia en el pasado mercado veraniego, el ariete parece estar más cerca de abandonar el combinado turco por una cantidad entre los 40 y los 50 millones de euros.

En-Nesyri celebra un gol la pasada campaña. / Europa Press / AFP7

¿Cuánto ingresa el Sevilla por la venta de En-Nesyri?

De ser correctas las cantidades que apuntan en Turquía, el Sevilla Fútbol Club se llevaría un pellizco inesperado por la vente de En-Nesyri. Cabe recordar que el Fenerbahce pagó doce millones fijos y nueve en variables por el futbolista la pasada temporada, en una operación que incluía un 10% de la plusvalía de una futura venta. Es decir, que si el marroquí se marcha a Arabia por unos 40 millones de euros, casi tres pasarían a ser automáticamente propiedad del combinado hispalense. Teniendo en cuenta el mal momento económico que atraviesa la entidad nervionense, esta cantidad es un regalo que podría servir para tener más solvencia económica en un mercado invernal donde podrían buscarse soluciones a las carencias de la plantilla.

Matías Almeyda es consciente de que necesita refuerzos, especialmente en la zona ofensiva de un Sevilla que no está sufriendo para hacer gol, pero que quizás no llega al área rival tantas veces como le gustaría. Si Youssef En-Nesyri deja el fútbol turco, en el que actualmente cosecha 37 goles y ocho asistencias en 72 encuentros, su venta sería el último favor a un equipo que confió en él cuando aún no se había hecho un nombre y al que hizo bicampeón de la Europa League gracias a goles determinantes en las dos ediciones.