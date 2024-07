En-Nesyri: más sartén y menos mango

Youssef En-Nesyri ya ha demostrado con creces que es un futbolista totalmente impermeable a los rumores. Las noticias sobre su futuro siempre han estado pululando a su alrededor casi desde su llegada a Nervión, y particularmente desde que una temporada se entretuvo en anotar 24 goles (18 en la Liga y 6 en la Champions) en el Sevilla de Julen Lopetegui.

Pero ahora todo es distinto. El club nervionense no tiene músculo para permitirse decir que no a una oferta en firme y se ha quedado literalmente sin argumentos ante el mercado y ante los agentes del jugador, que ya sí tienen el OK del marroquí a la hora de preparar un cambio de aires.

Para los actuales gestores el traspaso de su mayor valor en el mercado es la clave para la planificación que debe llevar a cabo Víctor Orta. Xavier García Pimienta mete presión porque los reconocimientos médicos están aquí –esta misma semana– y el madrileño no tiene prácticamente nada hecho. Sólo la llegada de Chedira Ejuke arroja algo de luz, siendo el problema de los descartes aún el agujero negro que amenaza engullir cual débil galaxia el cacareado plan de regeneración.

El ejercicio 23-24 quedó cerrado este fin de semana y los balances contables no recibieron el abrigo de los millones de una venta de En-Nesyri que todos dan por hecha pero que entra en una peligrosa nueva fase. Si las intenciones del club podían pasar por sufragar de alguna manera un nuevo ejercicio con pérdidas –que se presuponen cuantiosas–, la situación empieza a empeorar con la cuenta atrás de un contrato que entra en su último año de validez, con lo que ello supone en el mercado.

El Sevilla queda en una posición débil ante los potenciales compradores, ya que En-Nesyri podrá negociar y firmar libremente con cualquier club a partir del 1 de enero. Hasta ahora, según desveló Víctor Orta en la presentación de García Pimienta, no ha habido ofertas como tales por En-Nesyri, sólo consultas e interés informal. Rumores y noticias sí se han disparado. Desde las omnipresentes de la prensa británica sobre equipos de la Premier League, como el West Ham y el Tottenham en el último mes, hasta de mercados exóticos como Arabia Saudí o Turquía, donde Mourinho ha puesto su nombre en la mesa de los dueños del Fenerbahçe. También en Italia es un jugador que ha salido en los papeles vinculado a varios equipos de fuste, como el Milan, para el que ya sonó en otros mercados y es una opción ante la marcha de Giroud, o en la última semana la Roma, que perderá a Romelu Lukaku, quien debe volver al Chelsea tras un año cedido una vez que acabe la Eurocopa.

Para el Sevilla la venta de En-Nesyri es una cuestión de una importancia capital, pero cada día que pasa toca más sartén y menos mango. Siendo un jugador que va a tener su valor en el mercado (las estimaciones del club andan en torno a recibir entre 20 y 25 millones de euros), está claro que cada vez es más patente –y en una mala temporada llegó a los 20 goles– que con una buena gestión de los recursos el club hispalense podría pelear una cantidad considerablemente mayor. Otra espada de Damocles es la urgencia por ajustarse al límite salarial de Liga, sobrepasado en unos peligrosos 50 millones de euros.

Ahora, tal y como está la cosa, el reloj corre en el último año de su contrato y todos los clubes conocen las dificultades económicas del Sevilla porque sus gestores se han encargado de airearlas.