Un lobo hambriento para el Sevilla llamado 30 de junio

El 30 de junio llegó. En el caso del Sevilla Fútbol Club, llega como el temido lobo de los cuentos. Pero los números rojos que lo mortifican no tienen nada de ficticios, son tan reales como los ocho títulos europeos que adornan sus vitrinas. El club sacaba pecho este sábado de que su Ramón Sánchez-Pizjuán sea el decimotercer enclave de la ciudad más visitado por los turistas. Por algo es la morada de un gran protagonista europeo desde aquel 2006 ya lejano. Pero de recuerdos no se vive y la institución describe una peligrosísima deriva hacia ello. Por lo pronto, cierra el ejercicio fiscal 2023/24 sin ese suculento traspaso paliativo. Y obligado a reducir a casi la mitad su límite salarial para la venidera campaña.

Acabaron su contratos tres jugadores de altas fichas: Erik Lamela, Óliver Torres y Sergio Ramos. También Jesús Navas, pero hay acuerdo, de momento verbal, para que la leyenda siga sumando partidos a su plusmarca hasta que llegue el frío invierno. Al club le hubiera venido de perlas que otros jugadores que saben que no cuentan acaben su vínculo profesional este domingo. Pero no. Y de los tres que fueron honrados con pomposas despedidas, uno se va contra la voluntad de la cúpula: Sergio Ramos. En el vestuario queda su brazalete de capitán.

De forma paralela el mercado, entre las apreturas generalizadas y la Eurocopa, está paradísimo. En España y fuera. Y más parado aún para el Sevilla Fútbol Club, cuyos potenciales compradores saben que el tiempo juega a su favor. Los jugadores que pueden dar juego en el escaparate, entran en la cuenta atrás de su último año de contrato. Marcos Acuña (para más inri se ha lesionado y se enfría la opción de que se revalorice en la Copa América), Lucas Ocampos, y por encima de los argentinos, Youssef En-Nesyri. Víctor Orta, el atribulado director deportivo del Sevilla, mira con desesperación a la Premier League, pero no hay señales.

La excepción de los jugadores cotizados es Loïc Badé, fichado definitivamente el pasado verano y que se comprometió hasta 2027. Tres años le quedan. Y con la esperanza de que en los Juegos Olímpicos juegue y destaque… El Sevilla vende ahora mismo hasta el imponente mural de Santiago del Campo, llegado el caso.

Otro jugador que acaba dentro de un año es Suso y aunque el Sevilla quiere rebañar algo por él antes de que vuele, el nuevo entrenador, Xavi García Pimienta, le da un margen de confianza, de salida, para su ¿rupturista? proyecto deportivo.

En el capítulo de los que cuentan para el preparador catalán antes de embarcarse hacia la tormenta, se abre a la vez otro apartado: el de los cedidos que retornan. Ninguno vuelve con las valijas llenas de éxitos. Gattoni retorna a Argentina para jugar en River. Augustinsson y Delaney retornan del Anderlecht, Gonzalo Montiel del Nottingham Forest, Óscar Rodríguez y José Ángel Carmona del Getafe. Y sólo el visueño parece contar, de salida, con cierta ‘chance’ para García Pimienta. Cuatro finalizan contrato en 2025 y sólo a Montiel le queda otro más.

Y donde el drama se hace tragedia es en los contratos que van mínimo para los dos años. Ahí es donde reposa el grueso de los prescindibles y donde no hay visos de salidas. Es el cementerio de las pesadillas de Orta: Januzaj no piensa mover un dedo hasta 2026; Marcao, Nianzou, Jordán y Rafa Mir (no termina de dar el paso el Valencia) firmaron hasta 2027.

Los que acaban su vínculo laboral en 2028 llegaron hace un año y en sus casos se postulan para convencer y triunfar tras un gélido primer año: Pedrosa, Sow y Lukébakio.