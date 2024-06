La solidaridad del Sevilla con el Día del Orgullo provoca una ola de reacciones homófobas

El cenagal inmundo que a menudo son las redes sociales ha quedado de manifiesto con un post que la cuenta oficial del Sevilla colgó ayer viernes en X e Instagram un mensaje de solidaridad con el colectivo LGTBI+, que celebra el Día del Orgullo. "El Ramón Sánchez-Pizjuán, iluminado con los colores de la bandera arcoíris", se limita a exponer el comunicado del club, ilustrado con una foto de la fachada del estadio e Nervión iluminado con los siete colores.

El post suma casi 150.000 reproducciones en la tarde de este sábado y casi 180 comentarios, muchos a favor de la iniciativa solidaria, pero también no pocos con reacciones de tintes homófobos que, en muchos casos, provocan réplicas muy críticas y avivan un agrio debate.

"¿Esto es necesario? Me da mucho asco que mi equipo ponga eso", escribe un seguidor en la red X. "No me representa mi club aquí, supongo que el día de los gitanos también pondréis algo no?", opina otro.

En cambio, otro replica con lucidez: "Si hay gente que piensa que esto no es necesario, solo hace falta que se pasen por los comentarios. Honor Sevilla FC". "Por una vez y sin que sirva de precedente, gracias a la directiva por hacer algo bien", escribe en la misma línea otro. No faltan opiniones de aficionados verdiblancos: "Como Bético me gusta la iniciativa de poner esos colores".