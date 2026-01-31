Nianzou y Azpilicueta reaparecen en el penúltimo ensayo ante el Mallorca

El Sevilla sigue preparando el partido del lunes en Son Moix ante el Mallorca, partido clave para alejarse de la zona de descenso. En el entrenamiento del sábado hubo dos novedades: la vuelta de Azpilicueta al grupo tras una jornada de gestión de cargas y la reaparición de Nianzou, 12 días después de su enésima lesión en el bíceps femoral derecho .

El central navarro sigue siendo gestionado por el cuerpo técnico para evitar que vuelva a lesionarse y ayer trabajó de forma individual en el gimnasio. Todo apunta a que viajará a Mallorca, aunque no partirá de inicio. Más complicado lo tendrá el central francés, ya que desde el club quieren actuar con cautela y buscan una solución a sus problemas de lesiones. Nianzou regresó casi dos meses después ante el Celta de Vigo, jugando los últimos ocho minutos; y frente al Elche, Almeyda lo introdujo al terreno de juego en el descanso, pero sólo estuvo 21 minutos sobre el césped antes de pedir el cambio.

El Sevilla regresará al césped este domingo por la mañana para completar el último entrenamiento antes del viaje a tierras baleares, programado para la tarde. Tras la sesión, Almeyda atenderá a los medios en la ciudad deportiva a partir de las 13:00 horas.