Nico Guillén le da al Sevilla Atlético un triunfo muy necesario (1-0)

Un gol del más joven del equipo, Nico Guillén, dio al Sevilla Atlético un triunfo muy necesario en el Jesús Navas ante el Marbella (1-0), el primero con Luci Martín en el banquillo que rompe una racha de cuatro jornadas sin ganar y que le permite al filial quedarse provisionalmente a un punto de los puestos de permanencia. El equipo nervionense, que no podía dejar escapar la oportunidad ante un rival que está por debajo en la tabla (penúltimo), tendrá la próxima semana la ocasión de salir de la zona caliente al jugar de nuevo en casa, esta vez ante el Nástic de Tarragona, que se encuentra en mitad de la tabla.

En la primera mitad no ocurrió nada reseñable. Ambos equipos buscaban estudiarse pero no hubo ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos para inaugurar el marcador en una tarde fría en el campo principal de la ciudad deportiva. Lo positivo de esto, pese al escaso ritmo de juego, fue el nivel defensivo que permitió mantener la portería a cero.

La segunda mitad comenzó con poco fútbol, al igual que la primera. Pasada la hora de juego se activaban los equipos, primero con una gran parada del capitán Alberto Flores a un disparo de Luis Alcalde como la más clara para los visitantes y a falta de poco menos de 20 minutos para el final, quien sí aprovechó su oportunidad fue Nico Guillén para el filial, sacándose un potente disparo con la zurda ante el que nada pudo hacer el meta Manu García.

El Marbella, que traía en sus filas a varios ex sevillistas (Valentino, Eugeni o Rodri Ríos), intentó quemar sus naves en busca del empate, sacando precisamente al delantero nacido en Soria, pero no logró su objetivo.