Del Nido Benavente, sobre Fabrice Pastor: “Si viene al Sevilla, y quiere sumar, bienvenido sea”

José María del Nido Benavente ha visitado esta tarde el polideportivo San Pablo para asistir al Máster del A1 Pádel Sevilla, circuito del que es dueño el monegasco Fabrice Pastor. Allí, el expresidente del Sevilla ha presenciado uno de los encuentros de los octavos de final junto al empresario del principado, quien ha mostrado en el pasado en varias ocasiones su interés por convertirse en el futuro presidente del Sevilla. Del Nido Benavente ha asegurado que que tiene una gran relación con Pastor, pese a que en la Junta dijo que llevaban más de dos años sin hablar: “Yo lo conozco hace tiempo, ya lo dije públicamente, tengo una magnífica relación con él y con su gente de confianza, incluso hemos intervenido en negocios inmobiliarios y ahora tenemos en concreto uno en ciernes. Me invitó a que viniera con algunos miembros de mi familia, con Ángel y Juan Antonio. Hemos venido aquí a echar un rato y nos vamos ahora mismo corriendo para la peña de Benacazón”, comentó el expresidente.

Del Nido Benavente visita a Fabrice Pastor en el A1Pádel de Sevilla / Mario Míjenz

La alianza Benavente-Pastor

Sobre la lucha por el poder accionarial del Sevilla, José María del Nido Benavente comentó que no había hablado con Fabrice Pastor sobre la compra o venta de acciones del Sevilla en el A1 Pádel: “Nosotros no hemos hablado de ese tema, hoy era hablar del pádel y hablar de que estamos tranquilos en lo futbolístico y a intentar arreglar lo institucional, pero yo con él no he cambiado de impresión sobre ello..”, aseguró el expresidente del Sevilla. Del Nido Benavente ha asegurado que no ve a Fabrice Pastor como un posible rival en la lucha por el poder del Sevilla: “Si viene al Sevilla y él tiene interés y quiere ayudar, bienvenido sea. Todo aquel que sume para nosotros es un lujo y una persona de su prestigio y su entidad social y económica seguro que sumaría”, confesó el expresidente del club.

Las peñas y Fernández de Boabadilla

Además de ello, Benavente negó conocer ningún tipo de denuncia de Lucas Fernández de Bobadilla, abogado del club tras el incidente del derbi: “No he tenido noticias de esa denuncia y si existe pues nos defenderemos”. Asimismo, comentó la tensión entre la Federación de Peñas sevillistas y la presidencia del club: “bien, ahora mismo lo deportivo está tranquilo, con lo cual lo que hay en lo institucional va a intentar de apagar los fuegos que a diario se hacen desde el Consejo de Administración y nos hemos despertado con otros, en la pelea con la Federación de Peñas Sevillistas, y esto parece que ponemos un circo y nos crecen los enanos”, aseguró.