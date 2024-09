Del Nido Benavente: “Lo vengo diciendo años, estamos en bancarrota”

Del Nido Benavente amplifica su mensaje. La figura del expresidente del Sevilla ha vuelto a emerger en la enésima crisis deportiva e institucional del club de Nervión. A menos de un mes de la próxima Junta General Extraordinaria de Accionista -convocada por el máximo accionista de la entidad por segunda vez en lo que va de año- habló ante los medios de comunicación antes de cumplir con uno de sus actos con las peñas sevillistas. En este caso, en la localidad sevillana de Guillena. Antes de participar en el acto, habló sobre la difícil situación que atraviesa el Sevilla y, en especial, sobre la próxima gran manifestación convocada para la previa del próximo Sevilla - Getafe en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán. Del Nido Benavente ha asegurado que se “mantendrá al margen” de la protesta.

Un Sevilla "a la deriva"

El expresidente explicó antes de su acto con la Peña Cultural Sevillista de Guillena Virgen de la Granada que la situación deportiva e institucional del Sevilla “va a la deriva” y el valor del club, así como las acciones, continúan descendiendo: “El barco va a la deriva. Que aunque fuera pensando solo en su patrimonio personal, las acciones que valían hace cuatro años en precio, hoy valen un 33% menos. Y ya lo que faltaba era que la mayoría del accionariado y de la afición estuviera en contra de los actuales gestores. Ya hoy se puede ver, no sólo en las redes sociales, se verá a las puertas del Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo sábado, en la previa del Getafe, que la masa social está en contra de los actuales dirigentes, y contra todos no se puede ir”, explicó.

Asimismo, del Nido Benavente aseguró que su lucha ante el actual consejo de administración del Sevilla, al que califica de “okupas”, no ha cesado ni cesará. Anunció que esta semana volverán a solicitar nuevas medidas en los juzgados para poder expulsar a la actual directiva el próximo 9 de octubre: “No voy a parar hasta defenestrar a los actuales gestores porque su gestión acredita que no son capaces de llevar la sociedad como se debe. No voy a parar hasta que los juzgados nos den la razón. Volveremos esta semana a pedir nuevas medidas cautelares y si el juez accede y sigue el mismo criterio que ha marcado el auto del Juez de lo Mercantil número dos, lo lógico es que se nos dé derecho de voto y en esa circunstancia, aglutinando más del 50%, no deberíamos tener problemas para controlarlo”, comentó del Nido Benavente.

Del Nido Benavente y la amenaza del descenso

El expresidente del club también habló sobre la caída del club como empresa y como uno de los grandes clubes a nivel europeo: “Ver el deterioro que ha tenido la sociedad en los últimos años, cómo han sido capaces de destruir un proyecto ganador que tantísimo trabajo había costado, cómo se han cargado las cuentas… Lo vengo diciendo hace cuatro años. Señores vamos a la deriva, estamos en bancarrota, estamos en la ruina. Y estaban presumiendo de ser uno de los clubes más solventes de España. Cómo ha cambiado de tener cuatro mediocentros que hubieran jugado en cualquier otro equipo del mundo y ahora perder el gol. Hace que se tenga desolación y verdadera frustración”, zanjó el expresidente.

Por último, a diferencia de en otras ocasiones durante la pasada campaña, José María del Nido Benavente no se mostró pesimista con el equipo de García Pimienta y confía en que el Sevilla pueda eludir el descenso: “Yo espero, deseo, y estoy convencido de que Sevilla va a salir de este atolladero. Espero que no vamos a tener peligro, pese a que la actual clasificación así lo está”, sentenció del Nido Benavente.