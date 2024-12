Del Nido Carrasco, un año entre tempestades

El día que Jesús Navas haya consumado su adiós en el acto que el club le prepara en el Sánchez-Pizjuán, José María del Nido Carrasco habrá cumplido un año como presidente. Está muy claro que habrá tenido mucho que ver en su homenaje su firma como máximo mandatario, sin duda un momento feliz en su primer año en un cargo que ha tenido que vivir más tempestades que momentos de alegría y la incertidumbre que depara el futuro, con el proyecto de la regeneración y la ilusión del nuevo Sánchez-Pizjuán, una idea con mucho que discutir. Está en la mente de todos la guerra que mantiene con su padre por la presidencia de la entidad, una situación cuyo futuro, un año después, es una espada de Damocles para su permanencia al frente del consejo, y está en manos de la decisión de los jueces.

Mientras, en su haber ha logrado dar cierta estabilidad clasificatoria a la entidad con García Pimienta pese a las dudas en Víctor Orta, aunque hay muchas incógnitas encerradas, como hasta dónde llegan sus asesores (jurídicos, de comunicación, el psicólogo...) y qué peligros puede deparar el crédito firmado a espaldas del accionariado de hasta 108 millones de euros.

Enero

Del Nido Carrasco accedió al cargo por el relevo en la presidencia estipulado en el pacto entre los máximos accionistas en virtud de un acuerdo que aún hoy sigue vigente. Fue proclamado presidente el 31 de diciembre de 2023 y el primer día de enero ofrecía su primera rueda de prensa como máximo mandatario. “Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Todos los sevillistas seguro que han soñado en algún momento con ser presidente del club. Soy consciente de la situación en la que estamos. Estoy convencido de que llevaremos al Sevilla a donde se merece. Tengo claro cuál es el camino. Lo prioritario es devolver a equipo a la situación deportiva que merece”, explicaba el nuevo presidente, que dejaba muy claras sus intenciones con respecto a la guerra accionarial. “No tengo reparos en sentarme con quien haga falta, incluido mi padre”, decía.

Febrero

Punto y final al mercado de invierno, el primero para el nuevo presidente. Llegan Isaac Romero, al que se le hace ficha del filial, Agoumé, y al final de la ventana, Hannibal Mejbri y Alejo Véliz. Salen Fernando, Rakitic y Gattoni. Casi nada en los dos primeros casos. Además, Del Nido Carrasco se posiciona claramente a favor de Tebas en su guerra con la RFEF y con Florentino Pérez y Joan Laporta, dos de sus enemigos claros, además de dejar muy claro que el Gobierno y sus decisiones tampoco agradan al Sevilla. “Me entristece que el Real Madrid y el Barcelona en lugar de defender y liderar el crecimiento de la liga española estén intentando boicotearla. No esperaba que el Gobierno español se pusiera de lado en un tema que afecta a la inmensa mayoría del fútbol español y sus aficiones”.

Marzo

Del Nido Carrasco vive su primera Junta Extraordinaria General de Accionistas, forzada por su padre y celebrada el día 18. Ello significó el segundo gran desencuentro familiar. Después del “eres un mierda” de la Junta de diciembre, los insultos entre padre e hijo siguieron. En ésta Del Nido Benavente llamó reiteradamente “presidente ilegitimo” a su hijo y recordó que había pagado durante 46 años su carné de abonado. “Bueno, si ha dicho mi padre que hace 46 años se ha equivocado, porque yo tengo 45. Primero se podría aprender mi fecha de nacimiento”, respondía el presidente. Era el día en que su propio hermano, Miguel Ángel, dudaba de su honor para llevar el apellido Del Nido y lo comparaba con el de su madre. “Me siento muy orgulloso de ser Carrasco, es el apellido de mi madre”, decía.

Abril

En meses en que el mercado aún era una incógnita y en el que Quique Sánchez Flores trataba de sacar rendimiento de la plantilla pese a las limitaciones, una duda machacaba el día a día de la entidad, la posibilidad de renovar a dos de las grandes estrellas del Sevilla.

“Tanto Sergio Ramos como Jesús Navas son leyendas del Sevilla, pero todavía no estamos abordando el futuro del club. Estamos centrados en alcanzar la tranquilidad esta temporada. Siempre hemos demostrado que estamos contentísimos con ellos y nos sentaremos cuando acabe la temporada en el mes de mayo. Esperemos que nuestros caminos sigan juntos”, decía el máximo mandatario.

Mayo

Un mes muy duro para el presidente, un mayo marcado por muchas cosas que minaron la credibilidad de sus aptitudes para la gestión. Aparecieron pintadas contra Carolina Alés, Carrión y Castro que fueron denunciadas, “No habrá paz para los cómplices” y “Fuera béticos del club”, fueron mensajes claros que se manifestaron en protestas muy llamativas en el Sevilla-Barcelona, uno de los últimos partidos en los que la afición se pronunció en contra de la directiva. Hubo camisetas negras y diez minutos sin entrar al campo por parte del sevillismo.

Pero todavía habría más, pues llegaría una de las mayores crisis cuando el día 16 el Sevilla anunciaba en su web oficial que Jesús Navas abandonaba el club. Horas después, en un comunicado, el jugador lo confirmaba criticando a los dirigentes y más tarde se hacía oficial una renovación “vitalicia”, aunque el jugador aclararía que sólo jugaría, y sin cobrar, hasta diciembre. En este mismo mes de mayo, el 24, el Sevilla anunciaba la renovación de Isaac hasta 2028, con una clausula de 30 millones.

Junio

Ya estaba decidido que no seguiría Quique Flores y su relevo era García Pimienta, que se anunciaría el 2 de junio. Del Nido Carrasco, junto a su mano derecha en el plano deportivo, Víctor Orta, explicaban el proyecto. Además, empezaban a relucir los primeros desencentros, ya patentes, con Sergio Ramos, que no había dicho absolutamente nada de renovar. El presidente explica que le había dejado claro cuál era la intención del club. O aceptaba que no había subida de sueldo o podía coger la puerta. Cogió esto último.

A Del Nido aún le quedaría más, pues tuvo que aguantar muchas críticas por la polémica con el acto Fieles de Nervión, pues para ahorrar costes, el club suprimió muchos homenajes y pasó de cerca de 8.000 a menos de 500 invitados.

Julio

Mes clave, un mes en el que el que debía debía decir todas las cosas era el director deportivo. Víctor Orta era el hombre que acaparaba todas las miradas, mientras el presidente iniciaba el mes visitando México y reiterando que la piedra angular del proyeto era la construcción del nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Agosto

Comienza la Liga para el Sevilla con muchas dudas. Los resultados no refuerzan para nada el proyecto, que ocasiona que en cada partido haya gritos en el Sánchez Pizjuán en contra del consejo. Se fragua la venta, efectiva en septiembre, de Ocampos al Rayados de Monterrey después de que el engaño de la marcha de Acuña al River Plate por cero euros (el Sevilla hizo que se confundiera el “ahorro” de 5 millones de euros de sueldo y amortización con una operación ventajosa) quedara plasmada en el ejercicio fiscal.

Septiembre

Mal mes para Del Nido Carrasco.Tras el irrisorio resultado en el límite salarial de LaLiga, 2,4 millones y el menor registro de Primera y Segunda salvo el caso del Huesca, vio de cerca la guerra con las peñas y una manifestación en su contra que fue sonada en el Pizjuán. Vio pancartas de de “Júnior vete ya” y justificó su escolta personal: “Estoy recibiendo amenazas de muerte”. Este mes su padre anunciaba la solicitud de una nueva Junta Extraordinaria en un encuentro anual de las peñas en el que campó a sus anchas al no acudir nadie del club. También fue polémico ampliar el contrato de García Pimienta.

Octubre

El Sevilla celebra otra Junta General Extraordinaria, el día 8, en la que no se producen cambios sustanciales, pero que deja patente la erosión social e institucional del club personalizada en la guerra entre padre e hijo. En diciembre acaba la agrupación de acciones y todo se fía a la próxima Junta.

Noviembre

La sanción a Del Nido Benavente por un tema disciplinario (amenazó a un abogado del Sevilla en las gradas del estadio antes del derbi) marca y puede marcar el futuro del actual presidente. 36 partidos sin entrar al estadio para el máximo accionista, una barbaridad.

Diciembre

El adiós de Jesús Navas, por la leyenda que es, lo tapa todo. Para empezar, significó una marcha atrás en su desproporcionada sanción a su padre. El retraso de la Junta Ordinaria a enero es otra incógnita de incalculables consecuencias.