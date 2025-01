Del Nido: “Existen dos opciones, ser presidente del Sevilla o ser presidente del Sevilla”

Según José María del Nido Benavente para el viernes hay sólo dos opciones: Ser presidente del Sevilla o ser presidente del Sevilla. Así lo ha asegurado esta tarde el máximo accionista del club con un breve discurso a su más fiel estilo a la salida de un restaurante en Triana después de una larga comida organizada por él. Del Nido organizó esta tarde una reunión con varios de los empresarios más importantes de la capital andaluza que apoyan su proyecto. Una charla que ha ido enfocada al actualizarse de la situación de forma previa a la próxima Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo viernes en Fibes. Empresarios de entidades como Konecta, Migasa, Geconta, Ybarra, Ayesa o Idesa, o exjugadores del Sevilla como Coke Andújar o Diego Rodríguez han estado presentes.

Del Nido, satisfecho con la reunión

El expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, a la salida de la comida, ya casi entrada la noche, atendió a Diario de Sevilla para mostrar su impresiones sobre la reunión y comida celebrada en Triana con sus socios: “Muy contento, he reunido un elenco de empresarios de primerísimo nivel que están dispuestos a ayudarme a volver a reconstruir el Sevilla. Tener el IBEX sevillano reunido en la ciudad en torno a un proyecto empresarial importante, es un lujo. Se ha iluminado la gente viendo todos los empresarios que están ahí con usted, ahí confianza para este bien, me ha ido el voto de ese presidente de Sevilla”, aseguró.

Optimismo de cara a la Junta

Asimismo, antes de marcharse, aseguró que para el viernes sólo existen dos opciones posibles ante la inminente Junta General de Accionistas del Sevilla: “Ser presidente del Sevilla o ser presidente del Sevilla”. José María del Nido Benavente asegura que tras vencerse la agrupación de acciones el pasado mes de diciembre, no hay ningún tipo de argumentos para que no pueda votar en el punto del cese del actual consejo de administración. Asimismo, a través de sus perfiles sociales, el expresidente del Sevilla habló de la reunión producida esta tarde con una foto junto a todos los empresarios: “Construyendo el 'Sevilla del Futuro'. Talento y sevillismo. Empresarios sevillanos que brillan en el mundo y que suman más de 100.000 trabajadores. Un proyecto sólido, profesional y de sevillistas que vienen a servir y no a servirse, con los que vamos a reconstruir un club de leyenda”, aseguró Del Nido.