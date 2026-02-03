No sólo fue la ingenuidad del penalti; Carmona estuvo en todos los goles, y no para bien

Un nuevo desastre del equipo de Matías Almeyda que devuelve a la afición al pesimismo a dos puntos del descenso. Ningún jugador podía salvarse tras lo perpetrado en el césped de Son Moix, quizá sólo Vlachodimos. Carmona estuvo muy señalado desde ese penati que cometió ante Virgili y tuvo una incidencia negativa en todos los goles, sobre todo en los tres primeros, en el segundo y el tercero por caer en el mismo error: precipitarse e ir pasado de rosca en dos saques de banda. El golazo de Maupay es lo único positivo en una noche aciega de todo el equipo.

Carmona | No es sólo la ingenuidad del penalti; estuvo en todos los goles y no para bien...

Desde que se inició el duelo se vio que Virgili iba a otra velocidad y por ahí llegó el primer error, cuando al ser encarado dejó la pierna contraria al ser superado por uno de los perfiles. Pero luego fue contumaz. Se volvió loco en dos saques de banda, en uno yéndose arriba dejando a su par y perdiendo la pelota y en otro en un una nueva pérdida, en los que el Mallorca buscó sacar jugadores de zona y en el cuarto entró sin frenos, aunque no fue éste responsabilidad únicamente suya.

Maupay | Un grandísimo golpeo en su debut, pero aún mucho que demostrar; le falta físico

El francés fue la sorpresa en el once porque apenas lleva una semana con sus nuevos compañeros, pero con ese zapatazo espectacular, un golpeo que no tiene ningún delantero en el Sevilla, se ganó la admiración de la afición. Otra cosa es lo que pudo ofrecer en el resto del partido, y es que daba la sensación de que le falta mucho físico.

Peque | Dentro de todo el descontrol , pone trabajo y criterio

La entrada de los dos delanteros pone en un compromiso al catalán, obligándolo a hacer un trabajo sucio para el que no está habituado. Pero lo hace, como en el robo del gol de Maupay, aparte de poner criterio y enfadarse en el campo, lo que no muchos pueden decir que hacen.

Akor Adams | Una vuelta atrás de lo que había demostrado

El nigeriano tuvo su peor actuación desde que ha regresado de la Copa de África. Siempre en fuera de juego, no estuvo cómodo ni cuando el Sevilla llevó el peso del partido, que no fueron muchos minutos, pero también los hubo. Debe activarse porque el equipo también depende mucho de él.