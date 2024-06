Óliver Torres recuerda a Mateu Lahoz: "Había veces que te vacilaba desde el cariño"

Óliver Torres, tras despedirse del Sevilla, ya mira a su futuro más próximo. Como ya informó Diario de Sevilla, el extremeño jugará en el Rayados de Monterrey, donde compartirá vestuario con Tecatito Corona y Sergio Canales, y firmará por tres temporadas. Sin embargo, antes de marcharse al país azteca, el centrocampista acudió a una charla de Relevo junto a Óscar Valentín, futbolista del Rayo Vallecano.

Entre múltiples temas, ambos futbolistas trataron la situación actual del arbitraje en España. Los colegiados, siempre en el punto de mira, fueron protagonistas en esta distendida conversación y Óliver Torres, antes de realizar una crítica constructiva respecto al papel de estos, recordó a uno de los más mediáticos del presente siglo: Mateu Lahoz.

El extremeño echó la mirada hacia atrás y comentó sus experiencias con Mateu Lahoz: "Había veces, incluso, que te vacilaba. Pero siempre desde el cariño y desde el respeto, y te hacía sentir bien y te decía: 'Vale, tío, no te la pito ahora porque no la he visto, pero voy a estar más atento'".

"Yo creo que tienen que empatizar un poco, que nosotros vamos a mil revoluciones. Intentar saber adaptarse también a eso, ¿sabes? Yo creo que, sobre todo, eso, que tienen que transmitir tranquilidad", comentaba Óliver Torres, en un tono que parecía asegurar que la forma correcta de llevar un partido era la del valenciano.

La crítica a los árbitros de LaLiga

Óliver Torres es uno de esos jugadores que abanderan una nueva forma de ver al futbolista. Cada vez que se pone delante de un micrófono, suele aprovechar para realizar un profundo análisis sobre distintas situaciones. En esta charla, habla sobre la posición de los árbitros, aunque antes de comenzar a explicar su crítica, aseguró que "les respeto mucho porque me parece complicado".

"22 tíos que están jugando, que muchos te intentan engañar, y un estadio que está pitándote cada vez que no pitas algo a favor... Y partiendo de la base de que el error humano existe, porque nosotros en un partido nos equivocamos muchas veces", prosiguió el exsevillista.

Eso sí, fue directo al grano con su mayor crítica: "Creo que muchas veces te hablan desde una posición de poder, de autoridad, pero con una prepotencia que cuando ellos piden respeto, ellos no te respetan". Algo que, sin ir más lejos, Sergio Canales, su próximo compañero en el vestuario de Rayados, ya replicó públicamente, precisamente por un capítulo con Mateu Lahoz.

Para terminar, Óliver Torres asegura que el hecho de "contestar unas pregustas" después de los partidos ayudaría a evitar el juicio constante al árbitro: "Sería todo muchísimo más transparente y se evitaría pensar en si hay caza de brujas o no". Un relato que, cada vez más, se repite en el mundo del fútbol.