El once probable del Sevilla ante el Getafe: el sustituto de Badé, la gran duda de Pimienta

El equipo de Xavi García Pimienta regresa a la competición. Una vez finalizado el primer parón internacional de la temporada, LaLiga EA Sports vuelve a rodar y la primera cita del Sevilla es el Getafe de José Bordalás. En un encuentro rodeado por un ambiente de alto voltaje por la delicada situación económica, deportiva, accionarial e institucional, el técnico catalán tiene que volver a cuadrar el cubo de rubik para sacar el once inicial del equipo de Nervión en liga e intentar sacar los primeros tres puntos de la temporada y evitar un tercer fracaso en casa esta temporada.

Saúl, Badé y Lokonga, las principales bajas

No obstante, el Sevilla llega con tres principales bajas para recibir al Getafe de Bordalás y, el once, por ende, se ve mermado. La principal ausencia del conjunto hispalense es la de su actual jugador franquicia, Saúl Ñíguez. El ilicitano, por su expulsión en Son Moix, se pierde dos partidos de LaLiga EA Sports. Ya García Pimienta no pudo contar con él para recibir al Girona en casa y, ahora tras el parón, tampoco estará disponible para la visita del Getafe a Nervión. A partir del próximo encuentro, la expedición a Vitoria para jugar ante el Deportivo Alavés, García Pimienta podrá volver a contar con Saúl Ñíguez que ha sido capital los tres primeros partidos y lo es dentro del vestuario.

También pierde el Sevilla a dos claves de su último once inicial: Loïc Badé y Sambi Lokonga. Sin ser preocupante lo del zaguero francés, al estar en principio disponible para visitar al Alavés, la lesión del belga hasta octubre merma el centro del campo que ya de por sí no va sobrada de recursos. Tampoco estará Suso, que se está perdiendo el inicio de la temporada, y no parece que vaya a regresar a los planes de García Pimienta en el corto plazo.

Saúl se marcha expulsado en el duelo ante el Mallorca. / CATI CLADERA | EFE

El posible once del Sevilla con pocas variantes

Exceptuando esas piezas, no se espera que varíe mucho el once inicial del Sevilla respecto a lo que ya se vio ante el Girona para enfrentarse al Getafe. Bajo palos, salvo sorpresa mayúscula, volverá a repetir Orjan Nyland, quien está mejorando su versión respecto al primer encuentro de la temporada. Ha sumado una doble titularidad durante el parón con Noruega y el propio García Pimienta dejó caer que, de momento, Álvaro Fernández deberá esperar.

Atrás, en la línea de cuatro que suele conformar el Sevilla, la gran y principal duda es el relevo de Loïc Badé. El entrenador del Sevilla sigue mostrando su total confianza de Marcao, tanto como capitán como central, por lo que parece que repetirá en el centro de la zaga. La cuestión queda entre Gudelj o Nianzou, ya que Kike Salas, como central zurdo, parece complicado que haga pareja con el brasileño. Lo normal sería que jugase el serbio. En los laterales, en principio, tampoco debería haber cambios. Barco causó una gran impresión en su debut y se espera que repita titularidad, ya que incluso se ha adueñado del balón parado. Por derecha, Carmona, de momento, acumula todas las titularidades.

Loïc Badé, en el último partido ante el Girona. / Juan Carlos Vázquez

En el centro del campo, ante la falta de efectivos, hay pocas dudas. Lucién Agoumé será el pivote defensivo por la ausencia de Sambi Lokonga. Junto al francés jugarán Juanlu Sánchez, que pese a que en la selección haya actuado de lateral con Pimienta lo seguirá haciendo en el centro del campo, y Djibril Sow, que ha superado unas molestias en la cadera. Las otras opciones son Peque, de enganche, y el joven Alberto Collado que podría debutar.

En el tridente ofensivo tampoco se esperan cambios. Sin Suso y con la salida de Lucas Ocampos, las bandas volverán a ser para Chidera Ejuke y Dodi Lukebakio. La otra opción, además de Peque, es Stanis Idumbo que apunta ser el revulsivo. Y arriba, de ‘9’, repetirá Isaac Romero ante la falta de ritmo competitivo de Kelechi Iheanacho.