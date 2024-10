Pablo Alfaro y la anécdota con Jesús Navas en pretemporada con el Sevilla: “Comía lo que le daba la gana”

La leyenda y capitán del Sevilla, Jesús Navas, afronta los últimos encuentros de su carrera deportiva en estos casi dos meses de competición que quedan restantes antes de que finalice el año 2024, que será la fecha cuando el palaciego, de forma definitiva, cuelgue las botas forzado por sus lesiones de cadera. Una de las personas más importantes en la carrera de Jesús Navas fue su primer capitán en el Sevilla cuando él emergió cuando sólo era un niño de la cantera nervionense, ese era Pablo Alfaro. Histórico capitán y central del conjunto de Nervión que estuvo en el proceso de cimentación del equipo que acabó levantando títulos europeos durante varios lustros.

El recuerdo de Pablo Alfaro

Semanas después de dar una de las últimas arengas a la plantilla del Sevilla antes del último derbi sevillano ante el Betis, Pablo Alfaro ha recordado parte de su carrera deportiva en el club rojiblanco en una entrevista para los medios del club, tras ahora estar afianzado en Sevilla tras dejar el banquillo del Real Murcia. El central maño recordó los inicios de Jesús Navas cuando tuvo problemas de adaptación tanto al fútbol profesional como al vestuario, algo que le lastró de sobremanera en sus primeros años en el fútbol: “Él también tenía unos problemas importantes de ansiedad, dudamos de si llegaría a ser capaz de ser profesional, a aguantar esta presión, estas situaciones. No era fácil, porque él psicológicamente tenía una situación que no dominaba. La situación lo dominaba a él y entonces, bueno, a nivel futbolístico y físico veíamos que era alguien si es que no necesitaba ni entrenar” relató Pablo Alfaro.

La anécdota en pretemporada con Jesús Navas

El excapitán del Sevilla contó cómo fue una de las primeras pretemporadas de Jesús Navas en Isla Canela, Huelva, cuando todavía dirigía el club Juande Ramos: “Hay un momento en el que Jesús Navas se marcha de la concentración y bueno, ya estuvo apoyado por gente del club, el equipo de psicólogos, pero el equipo seguía haciendo la pretemporada. A los cinco o seis días, volvió. Estábamos con triples sesiones, bajas de peso, la alimentación... Y llega él el primer día y se pone a comer lo que le da la gana y a entrenar. Entonces fuimos los capitanes, recuerdo que éramos Javi Navarro, David Castedo, Martí y yo a hablar con el míster. Entonces había compañeros, más veteranos, que no entendían la situación. ¿Cómo es que aquí un tipo se va, luego vuelve? Todos aquí puteados en la pretemporada. Fuimos a hablar con él y estaba él sentado en el entrenamiento y Jesús, después de entrenar, pues se había quedado a compensar porque llevaba varios días sin entrenar y haciendo series en el campo. El míster se nos quedó mirando y nos dijo ‘Mirad, ¿Lo veis correr? cuando vayáis a ese ritmo vosotros, venís a hablarme, anda’”, recordó entre risas Pablo Alfaro.