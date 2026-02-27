Patrik Mercado marca ante el Inter Miami y habla de su futuro en el Sevilla: "Todos sueñan con jugar en Europa"

Patrik Mercado, jugador que ha llegado a un principio de acuerdo para unirse al Sevilla este verano tras el Mundial, marcó ayer ante el Inter Miami en un encuentro amistoso. El joven ecuatoriano de apenas 22 años también se pronunció sobre su próximo fichaje, asegurando que está "muy feliz" por cómo se le "están dando las cosas".

El Independiente del Valle disputó ayer un amistoso como parte de su preparación de pretemporada, tras haber jugado recientemente en la liga nacional de Ecuador y disfrutar de un fin de semana libre. El encuentro generó gran expectación al enfrentar al Inter Miami de Leo Messi, que se llevó la victoria por 2-1.

En clave sevillista, Mercado dejó ya sus primeros destellos al anotar el gol del Independiente. En el minuto 16, inició un contragolpe abriendo el balón a la banda, y tras recibirlo de vuelta en la frontal del área, no falló frente al portero rival. Un futbolista con olfato de gol, y así lo respaldan por sus números; la pasada temporada anotó 7 tantos y repartió 12 asistencias.

Al finalizar el partido, el ecuatoriano habló con el periodista Andrés Ponce de Ecuador sobre sus nuevos retos tras su fichaje por el Sevilla: "Estoy muy feliz por cómo se me están dando las cosas y quiero seguir trabajando para ir a más". Además, destacó su deseo de jugar en Europa: "Creo que todos los chicos que llegan a Independiente sueñan con jugar en Europa, y para mí también es un sueño. Estoy muy feliz y espero seguir creciendo".