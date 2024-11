Pedrosa: "Nos falta acierto cara a gol, pero es cosa de todos"

Pedrosa dio la cara tras el encuentro en Butarque y asumió la necesidad de todos los futbolistas de dar un paso adelate tras la derrota con el Leganés por un "penalti claro" propiciado por un "error individual" en un partido que estaba "controlado".

"Sin ser superiores teníamos el partido controlado y en la segunda parte ellos no han rematado a puerta. Un error individual nos perjudicó, pero el penalti es claro y no se puede recriminar nada. Nos vamos al parón con esta derrota y sólo cabe pesar en el próximo encuentro y en seguir mejorando", indicó el lateral, que agradeció el apoyo de una afición que "demostró su enfado" a los jugadores al final del partido. "Hay que agradecer a los que han venido, que se les ha escuchado más que a la gente de aquí, pero les hemos fallado y hay que aceptar la crítica y trabajar", aseguró.

Cuestionado por los problemas del equipo en ataque incidió en que algo colectivo y no hay que señalar a nadie: "Es un cúmulo de todo. Tenemos muchas lesiones, pero eso no es excusa. Nos falta acierto cara a gol, pero eso no es cosas de los delanteros, porque los goles los puede marcar cualquiera".