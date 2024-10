Alexis Ciria y Nico Guillén, las ‘perlas’ del Sevilla, convocados con España sub 17

Nico Guillén con el título del Città di Trieste y Alexis Ciria con la sub 16 española.

La selección española ha vuelto a poner sus ojos en los dos jugadores que más están destacando, por excelencia, en la cantera del Sevilla en los últimos años: Alexis Ciria y Nico Guillén. Dos futbolistas de la generación del 2008, es decir, primer año juvenil en este curso 2024-25 en el que han roto con solo 16 años las puertas del Sevilla Atlético con facilidad abrumadora. Ya debutaron la pasada temporada cuando les correspondía jugador en la categoría de cadete y ahora lo hacen en la tercera mejor división del fútbol nacional.

Tanto el mediocentro, Nico Guillén, como el extremo de Badajoz, Alexis Ciria, han sido seleccionados por Hernán Pérez, entrenador de la selección española sub 17, para el próximo minitorneo con carácter clasificatorio para la Europeo sub 17 que se disputará en 2025 en Albania. Se tratarán de tres encuentros que se disputarán del 30 de octubre al 5 de noviembre en donde España se medirá en Reikiavik (Islandia) a la selección anfitriona, Estonia y Macedonia del Norte. Los encuentros de España serán los días 30, 2 y 5 cerrando con la selección local.

Asiduos con 'La Roja' y en dinámica de Sevilla Atlético

Nico Guillén, desde el año pasado en categoría sub 16, se ha convertido en un fijo en las convocatorias de la selección española. El centrocampista del Sevilla ya debutó con la sub 17 el pasado mes de septiembre cuando acudió a la ciudad de Trieste para disputar un Ronda Élite donde fue uno de los pilares de la selección española para levantar el título ante Italia en su casa. Ahora, tras asentarse entre el Sevilla Atlético y el juvenil ‘A’, vuelve a ir convocado con la sub 17 de España.

En el caso de Alexis Ciria sí será la primera vez que debute en esta categoría nacional. Ya dio sus primeros pasos con la sub 16 española cuando acudió a los encuentros amistosos ante la selección Portugal en Benidorm. El extremo de Badajoz debutó con La Roja con gol ante una de las selecciones más potentes del panorama europeo. Ahora, tras ser un revulsivo importante para Jesús Galván en el Sevilla Atlético en Primera Federación, Hernán Pérez llama a su puerta para romper una puerta más en los escalafones de la selección española. Con el filial rojiblanco en los tres encuentros que ha disputado ha sido clave en dos de ellos. Fuera de casa ante el Alcorcón, recién descendido de Segunda División, haciendo una gran individualidad y poniendo un gran centro que acabó en gol -aunque sin asistencia directa- y ante el Real Madrid Castilla en el Jesús Navas, sirviendo el pase de gol de la victoria ante el filial blanco.

Tras los pasos de Juanlu y Carlos Álvarez y bajo la atenta mirada de García Pimienta

Alexis y Nico, como primeros años juveniles, siguen los pasos de los últimos futbolistas más esperanzadores que ha dejado la cantera del Sevilla: Juanlu Sánchez y Carlos Álvarez. Ambos, en su época, dieron el salto de la etapa cadete al Sevilla Atlético y se asentaron en el filial con tan sólo 16 años, además de ser fijos en sus respectivas categorías nacionales. García Pimienta y su staff los siguen de cerca en el filial del Sevilla acudiendo cada fin de semana al Jesús Navas e incluso ambos ya han entrenado con el primer equipo en pretemporada. En el caso de Nico Guillén, el técnico catalán le dio 45 minutos contra el Orlando Pirates en la primera prueba del curso dejando buenas sensaciones. Dos diamantes en brutos que se pulen de a poco.