Nianzou regresa a los entrenamientos en una sesión del Sevilla con cuatro ausencias

El Sevilla de Xavi García Pimienta ha vuelto esta mañana al trabajo tras recibir el pasado domingo un importante jarro de agua fría después de la dura derrota el pasado domingo ante el Barcelona, 5-1 cayó el conjunto hispalense en el Lluís Companys. Asimismo, el equipo nervioense regresó con las malas noticias, sobre todo, de las bajas claves de Chidera Ejuke y Suso Fernández. Con todo ello, el conjunto hispalense se ha puesto en la sesión matinal de este martes manos a la obra para preparar la próxima salida, también a la Ciudad Condal, ante el Espanyol. Un entrenamiento que ha tenido como principal novedad en la ciudad deportiva sevillista el regreso de Tanguy Nianzou, después superar sobrecarga en su muslo derecho que acarreó de los encuentros internacionales con Francia sub 21.

Así ha sido el regreso de Tanguy Nianzou a los entrenamientos con el Sevilla / José Ángel García

El central del Sevilla no forzó su vuelta la semana pasada ya que vio en la última jornada una doble cartulina amarilla en el derbi ante el Betis, por lo que por sanción no podía enfrentarse ante el Barcelona. Esta semana, ya a disposición de García Pimienta para la visita al RCDE Stadium, sí que ha comenzado la semana de trabajo ejercitándose con normalidad. Con su vuelta, queda por ver si el técnico catalán apostará en Barcelona por su regreso a la titularidad, como hizo en San Mamés y ante el Betis, o continuará dándole la titularidad a Marcao junto a Badé.

Ejuke y Suso se unen al grupo de bajas

Además de Nianzou, las otras novedades en la sesión del Sevilla no fueron por aspectos positivos, sino por las cuatro ausencias que tuvo García Pimienta. Principalmente, las de Chidera Ejuke y Suso Fernández. Ambos jugadores salieron del encuentro entre Barcelona y el Sevilla de este fin de semana lesionados, con una maypr gravedad en el caso del extremo nigeriano que estará, como mínimo, tres meses de baja. El gaditano, en cambio, se espera que únicamente esté al margen del grupo unas dos semanas. Dos bajas sensibles en una posición con muchas flaquezas en la plantilla de García Pimienta. Además de ellos dos, tampoco ha estado presente esta mañana Jesús Navas. Una ausencia más común por sus problemas en la cadera. El palaciego no tuvo minutos este fin de semana ante el Barcelona. También continúa de baja Saúl Ñíguez que no regresará hasta mediados del mes de noviembre.

Ante la falta de extremos en el equipo de García Pimienta, esta mañana el técnico catalán ha llamado a varios jugadores del Sevilla Atlético para que formasen parte de la sesión de trabajo. Nombres más comunes como Alberto Collado, Mateo Mejía, Ramón Martínez o Pablo Rivera estuvieron presentes esta mañana junto a otros que son más raros de ver a las órdenes del técnico catalán como son los casos de Miguel Sierra o Leo Mascaró.