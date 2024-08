Pimienta: "Este es el camino, si el domingo ganamos al Girona haremos este punto bueno"

Sevilla/El Sevilla sigue sin lograr los tres puntos de una tacada, y aunque es pronto, la realidad le hace mirar más para abajo que para arriba. Particularmente, García Pimienta encadena su decimoséptimo partido consecutivo sin vencer en Primera División, los tres primeros con su nuevo equipo y el resto ocupando el banquillo de la Las Palmas. A pesar de esta estadística, el técnico nervionense sale de Palma de Mallorca “contento con el equipo”.

“Este es el camino. Si el domingo ganamos al Girona haremos bueno este punto”, recalcó.

Para el duelo ante los gerundeses no podrá contar con Sául Ñíguez, expulsado con roja directa por recriminar la autoridad del árbitro Muñiz Ruiz en una decisión en los minutos finales.

Al ser preguntado por esto, y sin conocer el acta todavía, afirmó que el futbolista le había comentado en su camino hacia los vestuarios que “no le insulta”, pero que “si que le protesta”. “A veces hay que ir con cuidado. Saúl es un ejemplo en este sentido, pocas veces lo han expulsado. Suele hablar con respeto.” Sin embargo, puntualizó. “Nos estábamos jugando mucho, estas protestas no valen para nada”.

García Pimienta efectuó cinco cambios con respecto al once inicial que presentó con respecto a la derrota ante el Villarreal (1-2) del pasado viernes. A cerca de ello, alabó la profundidad en sus opciones tácticas. “Tengo una plantilla magnífica, no te voy a decir que tengo once titulares, no es cierto, estas tres jornadas se han visto muchos cambios, pero nunca propiciados por los errores de los jugadores. Cuando tienes tanto nivel en la plantilla, es importante que todo el mundo se sienta partícipe”, declaró el catalán.

Lo que sí destacó negativamente fueron los tramos en los que su equipo se vio sometido. “Ha habido un momento que nos han apretado, que no nos dejaban salir del área. Teníamos ese ahogo. Damos por bueno el punto”, concluyó.

“Sabíamos al campo que veníamos, que los equipos de Jagoba (Arrasate) son intensos y están muy bien trabajados. Hemos alternado la salida con varios jugadores. Estamos implementando conceptos, cuesta un poco porque veniamos de otro sitio”, analizó acerca de su planteamiento.

El Sevilla logró en la tercera jornada quedarse con la portería cero, algo que valoró como “muy importante”. “Hoy creo que se ha visto un Sevilla que cuando no tenía el balón ha concedido poco. El camino es que a los rivales les cueste mucho generar ocasiones, y que nosotros estemos acertados”. Fútbol.