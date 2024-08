El barato "eres malísimo" de Saúl que le puede salir caro al Sevilla

Sevilla/Saúl Ñíguez ha comprendido de la peor de las maneras que ya no está en el Atlético de Madrid y que de Despeñaperros para abajo cuesta más caro protestar a los árbitros en esta liga. Un "eres malísimo", aunque sea repetido varias veces, parece demasiado poco, demasiado barato, para que el gallego Alejandro Muñiz Ruiz le saque al futbolista la primera tarjeta roja de su carrera. Pero así ha sido. Peaje caro para entender que en el Sevilla, en este Sevilla, y casi en cualquier equipo de la liga que no sean los grandes, las protestas o faltas se miden de forma diferente.

Tanto Gudelj como Xabi García Pimuienta coincidieron al final del partido al apuntar que Saúl no insulta al árbitro, sino que le espeta un "eres malísimo" tras pitar una falta que el futbolista entiende que no cometió. El colegiado no se lo pensó dos veces y sacó rápido el fusil en forma de tarjeta roja ante la incredulidad del protagonista y la protesta de Jesús Navas, capitán en ese momento y el único autorizado para dirigirse a Muñiz Ruiz. Sin embargo, la presunción de veracidad de los árbitros va a misa y lo único válido es lo que escriba en el acta. "En el minuto 89 el jugador Saúl Ñíguez fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí a voz en grito en los sifuientes términos: eres malísimo".

Según el artículo 124 de la Real Federación el castigo puede ser desproporcionado aun cuando las palabras sólo sean las que indican los compañeros de Saúl. "Dirigirse a los árbitros, directicos o autoridades en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes", se apunta en el reglamento.

Saúl ya se perdió el primer encuentro liguero al arrastrar una sanción de la pasada campaña. Es su tercera expulsión en la élite tras la recibida en la 2013-14 por doble amarilla en el Rayo Vallecano y la de el pasado curso.

Gudelj, que compareció en Movistar tras el encuentro explicó lo que se comentó en el vestuario tras el encuentro: "Lo que le ha hecho entender es que ha dicho algo como "eres malísimo". Que el árbitro haya sacado roja por eso me parece muy mal”, aseveró el serbio.