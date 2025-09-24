Del pobrísimo nivel de Akor Adams a los paradones de Vlachodimos

Akor Adams se lamenta de la ocasión que tuvo al final del partido mientras Alexis no se explica que no rematara.

Nueva decepción para todos los sevillistas que habían llegado a esperanzarse con la imagen ofrecida por los suyos para ganarle al Alavés en Vitoria. Almeyda hizo una alineación que dejó a todos boquiabiertos y la verdad es que después de finalizar el encuentro cabe preguntarse por las razones que tendría para ello.

Akor Adams | El intento de taconazo del final ya fue el colmo de su día

Akor Adams falla en su intento de remate de tacón cuando estaba solo en el tramo final del partido. / José Manuel Vidal | Efe

El colmo de la actuación del delantero centro fue la foto que ilustra este nombre propio. El intento de remate de tacón con toda la portería para él fue el remate de los tomates, porque era una ocasión clarísima para haber empatado el partido. Pero no fue sólo eso, mide más de 1,90 y parece que encoge la cabeza para rematar y ni siquiera le da al balón cuando le viene lateral.

Gudelj | Simplemente no está ya al nivel para este Sevilla

Gudelj lanza una falta en la primera mitad. / Joaquín Corchero | Europa Press

No es que el Sevilla de la contemperaneidad sea el de hace bien poco, pero ni siquiera a este nivel puede ser ya el serbio titular en una alineación. No llega casi nunca para cortar el balón y el más claro ejemplo fue la jugada del 0-1. Lo pilla en la banda y deja controlar y centrar a Cardona.

Vlachodimos | Hizo dos paradones de muchísimo mérito

Vlachodimos le pide cabeza a los suyos para jugar los minutos finales. / Joaquín Corchero | Europa Press

El Sevilla no había perdido antes el partido por la actuación del guardameta griego. Le hizo un paradón increíble con la pierna a Oluwaseyi antes del 0-1 y después le sacó una mano prodigiosa a Pépé en la jugada del regalo y la lesión de Nianzou. Pero no puede hacer milagros.

Nianzou | No tiene el físico necesario para esperar nada de él

Nianzou se tapa el rostro cuando tiene que abandonar el campo lesionado. / José Manuel Vidal | Efe

Tiene calidad para jugar a la pelota, pero cada vez cuesta más trabajo catalogarlo como futbolista. Su nivel físico siempre aparece como una rémora imposible de superar, pues se lesiona con tanta facilidad... Perdió la pelota y bastó con que intentara recuperar para que se rompiera.