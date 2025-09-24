Almeyda: "Los cambios estaban programados con otros tiempos"

Matías Almeyda defendió la gestión que hizo del partido y lamentó que tanto esfuerzo quedara en nada tras jugarle un buen partido a un Villarreal con un gran potencial. Sí reconoció el argentino que el Sevilla se dejó llevar por el entusiasmo y no supo parar ese contragolpe final con alguna falta táctica. Y también habló de cómo influyó la lesión de Nianzou y que hizo todos los cambios pronto, los últimos en el 70, para ir a por el partido. El entusiasmo, contagiado también por la grada, fue letal.

"El partido lo divido en varias etapas", comenzó analizando en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán. "El inicio fue regular, porque teníamos un poco el control intrascendente, porque la movíamos muy por atrás y estaba claro que iban a contragolpear con pelotas largas. Y en dos o tres ocasiones nos cogieron mal parados. Pasaron los minutos y empezamos a mejorar".

"En el segundo tiempo metimos al rival en su campo, con jugadas rápidas, llegando al área rival, porque en el primer tiempo nos faltó la precisión del último pase", continuó con su análisis del partido. "Y el hecho de quedar con diez modifica el partido cuando quedaba tanto por delante ante un rival con tanta jerarquía. Y así y todos estuvimos en el partido. Pero estábamos demasiado expuestos al contragolpe. Y la ansiedad y las ganas de ir a por más hizo que el rival sacara la virtud que tiene del contragolpe".

La excesiva rotación también fue cuestionada. "Este entrenador mide cada metro que hacen los jugadores, si lo hacen con intensidad, si está para recuperarse rápido... Muchos de ellos no estaban. Uno pregunta... Si no sería caprichoso y trato de no serlo. Nosotros trabajamos en equipo y analizo el partido, y fue bueno. No analizo los cambios. En muchos números superaron a un buen rival. Es muy fácil pegarme por los ocho cambios, estaban bien hechos. Yo pregunto y algunos no estaban recuperados en un corto margen", se defendió Almeyda.

¿Por qué agotó todos los cambios en el minuto 70? "Uno toma decisiones rápidas y seguramente la próxima lo pensaré. Pero consideraba que era el momento justo para poner a Nianzou, que nos daba esa seguridad y por su velocidad porque jugaban al contragolpe. Y había gente que se había quedado sin piernas. Los cambios estaban programados con otros tiempos y cuando pasaron se hicieron. Y por ahí sí es un error, puede ser un error. Si salía bien me iban a fecilitar y si no...".

Sin faltas tácticas en la contra final. "Habíamos mejorado en defensa algunas cosas, las faltas tácticas también existen. Y quedamos muy parados en la acción del gol (1-2). Salió mal. Pero valoro el esfuerzo. Y si no ganábamos había que salir. Esto es largo y no se sale de un día para el otro. Y en eso estamos trabajando en equipo, y de ahí meter gente que esté fresca, porque noto muy parejos los futbolistas que tenemos y cualquiera lo puede hacer para mí. Nos dejamos llevar por ese impulso creyendo que ganábamos. Pero en realidad ya teníamos controlado el partido y como estaba había que sacar un punto, ¿no?".

Corregir los errores mostrados. "A veces son milésimas de segundo que definen acciones. Si estás con diez uno tiene que quedar mejor parado en la mitad de la cancha. Fue una acción de área a área. Mucho regalo para tanto esfuerzo. Se corrige y hay que modificarlo. Es una lástima porque el partido fue bueno ante un rival armado. Cómo estaba el ambiente, y la gente y todo... Esta victoria se hace esperar".

La lesión de Nianzou. "No he hablado todavía con él. Dejo que estén solos los futbolistas y una vez que esté más tranquilo hago la reflexión. Sintió que le tiró atrás y ahora veremos nuevamente".

La irrupción de Januzaj. "Creo que es un jugador que ha tenido un pasado en otros clubes de altísima calidad. Hace tiempo que no tiene juego. Lo valoro, quiero sacarle lo mejor, porque lo tiene y en algún momento lo mostró. Y hoy lo que hizo lo hizo bien. Es mucho más ofensivo y de sus pies salieron jugadas muy claras. Metió el pase de gol y en el primer tiempo también dio un gran pase de gol a Ejuke. Eso buscábamos, que los que entraran dieran el máximo".