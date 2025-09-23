Sevilla-Villarreal: en directo el partido de Liga

El Sevilla y el Villarreal disputan en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 21:30 el partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato de Primera División. El arbitraje corre a cargo del riojano Soto Grado con el madrileño Pizarro Gómez en el VAR.

Matías Almeyda tiene la única baja de Alfon. El albaceteño se lesionó al principio del partido en Mendizorroza. El Sevilla busca el primer triunfo de la nueva temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de sus importantísimo triunfo a domicilio frente al Alavés.

Enfrente estará un Villarreal que ha sumado 10 puntos de los 15 disputados en las cinco primeras jornadas. Y aunque llega con algunas bajas se ha reforzado muchísimo y planteará un partido de alta dificultad.

De la convocatoria de 25 futbolistas ofrecida este mismo martes a mediodía tendrá que realizar dos descartes Matías Almeyda.