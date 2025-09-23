Hora de unir a la orquesta de Almeyda el coro de Nervión

El Ramón Sánchez-Pizjuán está ansioso de revivir una de sus grandes noches de comunión festiva. No de una gesta como aquellos volcanes de emoción que vivió el sevillismo frente al Manchester United o la Juventus hace poco más de dos años. Pero tampoco un triunfo agónico como aquel que supuso la salvación frente a Las Palmas, el único que ha vivido en todo este año la fiel hinchada blanquirroja, que ante el Elche ya demostró de sobras que tiene muchísimas ganas de entregarse al Sevilla de Almeyda.

El técnico argentino, con su concepción del fútbol desde la intensidad, la entrega y la verticalidad, con el equipo atacando y defendiendo en bloque, ha devuelto la esperanza al sevillismo. Y es hora de que eso se manifieste en Nervión.

La pizarra previa. / E.F. / Infografía

Quizá el rival no invite al exceso de confianza. Y tampoco se puede olvidar que no hay peor frustración que la de la expectativa insatisfecha. Pero entre la segunda parte de San Mamés, la rotunda victoria de Montilivi, el rato final contra el Elche y, sobre todo, el completísimo partido de Mendizorroza, este Sevilla se ha ganado el derecho a crear expectativas que luego se cumplirán o no según las contingencias azarosas del fútbol.

A corto plazo quién sabe lo que ocurrirá hoy frente a este Villarreal que llega con distinta apariencia pero en el mismo molde de Marcelino. A largo plazo es difícil pensar que Almeyda no logrará arrimar el ascua a su sardina a poco que sus futbolistas sigan creyendo en su mensaje como están demostrando que creen. Ésa es la verdadera expectativa...

El propio técnico argentino durante su comparecencia previa al encuentro de esta noche de esperanza en más de una ocasión: “La esperanza de haber encontrado una cosa que tenemos que profundizar”. Y hoy llega el momento de dar ese paso importantísimo en la reconstrucción en la que anda metido, como restaurador de la causa sevillista. Porque hace muchísimo tiempo que el aficionado blanquirrojo, que seguirá volcando sus frustraciones continuas en lógicas y airadas diatribas contra la directiva, está deseoso de olvidar también los malos rollos y revivir la alegría.

Marcao y Alexis bromean durante un entrenamiento junto a Manu Bueno. / Antonio Pizarro

Todo eso atañe a lo emocional, algo a lo que el argentino da mucha importancia. Luego está el fútbol de verdad. Enfrente estará un Villarreal reforzadísimo, con muchas caras nuevas y algún miembro de su vieja guardia, empezando por el hombre que se sienta en el banquillo y que ha construido el exitoso molde amarillo, y terminando por el incombustible Parejo.

Se enfrentarán dos estilos de fútbol similares en su gusto por lo colectivo, la presión, el juego rápido y vertical. El partido se presenta apasionante. Y quizá haya llegado la hora de que Nervión vuelva a rugir y el apasionado graderío sevillista se una a esa orquesta sin concertino que está montando Almeyda. Quizá.