La polémica del Sporting - Racing solamente tiene un precedente... ¡que involucra al Sevilla!

Con la Primera División detenida por el parón de selecciones, más ojos de los habituales se han posado en la categoría de plata del fútbol español. LaLiga Hypermotion disputaba este fin de semana su novena jornada con partidos de infarto, como suele ser habitual. El Racing de Santander, colíder junto al Deportivo de la Coruña antes del inicio de esta fecha del campeonato, visitaba El Molinón para medirse a un Sporting de Gijón que, pese a ganar sus tres primeros encuentros del curso, cayó de forma consecutiva en los cinco siguientes, acercándose peligrosamente a los puestos de descenso.

Un tanto de Jonathan Dubasin en el minuto 14 del choque puso por delante a los asturianos, que vieron su ventaja ampliada gracias a Pablo Vázquez en el 64. Sin embargo, Jeremy Arévalo en el 75 acortaría distancias para darle algo de aire al combinado racinguista. Los verdiblancos apretaron hasta el último suspiro, protagonizando precisamente sobre bocina, una escena tan dura como surrealista. En una falta lateral botada por el cuadro montañés que despejó la zaga rojiblanca, el balón cayó en los pies de Mario García, quien no dudó en chutar justo cuando el colegiado señalaba el final del partido. El zapatazo del futbolista del Racing terminó entrando en la portería, aunque el tanto no fue concedido al haber señalado Orellana Cid el final del choque. Sin embargo, no es la primera vez que un hecho como este ocurre en el fútbol español.

Recuerdos de Pucela

Corría el 14 de mayo de 2023 y Real Valladolid y Sevilla Fútbol Club se jugaban tres puntos claves para la permanencia de un curso que, para sorpresa de muchos, terminaría con los hispalenses levantando la séptima UEFA Europa League de la mano de José Luis Mendilibar. En casa del combinado pucelano, el marcador llegaba al descanso con un empate a cero que no contentaba a nadie cuando se cumplía el quinto minuto de añadido, uno más de lo que en principio había añadido Ortiz Arias. En un jugada muy similar a la vivida entre Sporting y Racing, Loïc Badé despejó un balón que Sergio Escudero golpeó con el alma para batir a Marko Dmitrovic justo cuando el colegiado señalaba el final de los primeros 45 minutos.

De nada sirvieron las protestas de los jugadores del combinado blanquivioleta, que atosigaron al colegiado cuando este se disponía a encarar el túnel de vestuario entre una sonora pitada por parte del respetable vallisoletano. Tras los quince minutos reglamentarios del descanso, los futbolistas del conjunto local regresaron al césped con el tiempo justo y un enfado notable, algo que terminó por rematarse cuando el Sevilla terminó llevándose los tres puntos del José Zorrilla gracias a los goles de Rafa Mir, Papu Gómez y Tecatito Corona. Casi tres años y medio después, un pitido justo sobre la bocina deja a un equipo con la miel en los labios, en un encuentro quen ningún aficionado racinguista olvidará y cuya relevancia dictaminará el tiempo.