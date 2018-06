La portería, un atasco con muchas aristas

A una semana de que comience la pretemporada en el Sevilla la escasez de movimientos es la nota dominante. Al margen del traspaso de Pizarro, el acuerdo para la continuidad de Roque Mesa y la promoción de Carlos Fernández, poco más ha habido. Tanto en las entradas como en las salidas hay un inquietante marasmo que llena de incertidumbre a la afición sevillista. Y hay un puesto, la portería, que tiene muchas aristas pendientes aún. Y es un puesto fundamental.

Areola, difícil objetivo

La idea primigenia de la dirección deportiva nervionense era realizar un cambio radical en la portería, que hubiese dos guardametas nuevos en la plantilla. De hecho,Carlos Marchena habló en persona con Areola, meta internacional del PSG, antes de ser llamado a filas por la selección española. Fue una toma de contacto fructífera, pero luego el mercado ha complicado esa primera opción. Hay dos clubes con poderío económico y deportivo pujando por él: el Nápoles y la Roma. En Francia, de hecho, aseguran ahora que es el club para el que trabaja Monchi el que está más cerca de hacerse con el meta de 25 años.

Sergio Rico, sin ofertas

La dirección deportiva nervionense maneja otras opciones, pero también debe arreglar entretanto la situación de los dos porteros en nómina. El propio Sergio Rico pareció facilitar su situación al trasladarle a Joaquín Caparrós que, tras la dura temporada vivida, lo mejor para las partes era una salida. Pero posteriormente cambió de agente para poner en manos de René Ramos los servicios de su representación, cuando el Nápoles se había interesado en él. Y ahora mismo no está claro su destino.

David Soria aún no renovó

En cuanto a David Soria, el club tuvo un acercamiento con él hace dos semanas, pues cumple contrato en 2019. “Estoy muy contento y si me valoran como me tienen que valorar estoy encantado de seguir”, dijo en la Deportes Cope el jugador. Pero desde entonces, y han pasado ya más de 15 días, no ha habido más novedad.

Incertidumbre con Juan Soriano

Para rizar más el rizo, los técnicos han consensuado que Juan Soriano, del Sevilla Atlético, haga la pretemporada con el primer equipo, pero su contrato expira en 2019 y, como David Soria, tiene pendiente su renovación. Hay otra reunión pendiente con su agencia.

En los despachos del Sánchez-Pizjuán hay visitas diarias de agentes e intermediarios y lo que hoy parece un túnel sin salida mañana es un arco de luz. Pero, de momento, no está nada claro qué va a pasar con la portería del Sevilla, si el club está en disposición de realizar una gran apuesta como sería la de Areola (el PSG llegó a tasarlo en 35 millones y la oferta que ahora maneja es de 25 más 10 en pluses); si Sergio Rico va a presentar en Nervión una oferta para salir; si David Soria va a renovar... y si en cartera hay uno o dos porteros más por si se dan una o dos salidas. Todo puede pasar.