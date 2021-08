La previa | El Getafe mide las exigencias

Getafe, segunda parada del campeonato liguero para el Sevilla 2021-22 y, lógicamente, la escuadra que tan bien entrena Julen Lopetegui quiere seguir subida el máximo tiempo posible en esa ola positiva que arrancara con ese contundente tres a cero sobre el Rayo Vallecano. Llega esta cita con retraso respecto al resto de los rivales, se juega un lunes y por ello se conocen ya todos los resultados, pero es tan pronto todavía que los sevillistas sólo quieren pensar en ellos mismos.

Tiene ganas de fútbol todo el sevillismo. Los suyos le transmitieron unas gratas sensaciones en el debut liguero y Monchi se empeña en los despachos en reforzar una plantilla que ya en el curso pasado fue capaz de pelear por los máximos objetivos hasta que restaban prácticamente cuatro jornadas para la conclusión del campeonato liguero, concretamente hasta que Iñaki Williams les echó un jarro de agua helada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Eso provoca, lógicamente, que las ilusiones estén disparadas entre los hinchas.

Claro que no tiene nada que ver lo que puedan pensar los aficionados con las vivencias que se anidan en el vestuario, entre unos profesionales infinitamente más cautos a la hora de realizar los juicios de valor y también de tener en cuenta todas las dificultades que van a encontrarse en cada rincón de España que tengan que visitar en este campeonato liguero que ahora llaman muchos LaLiga, así juntito con mayúscula en medio.

No había más que escuchar a Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al encuentro para sacar semejantes conclusiones. Aunque el vasco tenía un semblante infinitamente más sereno que en otras ocasiones, evidenciando su satisfacción con el curso que va tomando el dibujo que le prometió Monchi en junio, no cesaba de advertir sobre las cualidades de este nuevo Getafe que ahora entrena Míchel en lugar de Bordalás. Es ya un clásico que el entrenador del Sevilla colme a piropos a sus rivales, que parezca que va a jugar todas las jornadas contra el Bayern Múnich que se proclamara campeón de la Liga de Campeones, pero en esta ocasión, sin excederse en las apreciaciones, sí lanzó mensajes de aviso en un tono más sosegado.

Efectivos El Sevilla tiene a todos sus jugadores fresquitos y deberá meter un ritmo muy alto para superar a un Getafe que quiere también el balón

Lopetegui es consciente de que en este tipo de partidos es donde se juegan los objetivos verdaderamente trascendentes al finalizar el curso y por ello el Sevilla saldrá con toda la mecha dada para tratar de retornar con seis puntos ya sumados en su casillero en las dos primeras jornadas del campeonato.

Ha sido, además, una semana mucho más tranquila en el interior de la ciudad deportiva sevillista. Aunque con el mismo secretismo de siempre, que ésa ya es una seña de identidad, tan absurda como real, el Sevilla ha recuperado efectivos y ha sumado alguno más hasta completar un grupo ya bastante amplio. Además de Óliver Torres, aún recuperándose de la lesión muscular que sufriera en el Pinatar Arena, sólo Ocampos estará ausente entre los denominados titulares. El argentino todavía está en la fase final de la recuperación de su lesión, el resto estará a disposición de Lopetegui.

Sensaciones Aunque la expulsión de Luca Zidane desvirtuó todo, el sevillismo está ilusionado con el juego

Será el entrenador vasco quien, junto con su cuerpo técnico, tendrá que medir los estados de forma de todos sus futbolistas para confeccionar un equipo que, seguro, tendrá todas las garantías para afrontar la cita en Getafe a todo gas. Para empezar, la primera duda es gorda. ¿Quién será el guardameta titular? ¿Seguirá Bono en la portería después de ese espectacular año y medio que ha protagonizado el canadiense que juega para Marruecos o, por el contrario, Lopetegui mantendrá en el once a Dmitrovic después de su consistente actuación en el debut liguero contra el Rayo Vallecano? Una disquisición muy interesante, sin duda, y que debe ayudar a conocer los roles para el curso siempre que Bono, lógicamente, ya esté en plenitud de condiciones físicas después del problema que ha tenido, que, en ese secretismo tan snob como innecesario, no se sabe si habrá sido Covid o alguna lesión de otra índole.

Difícil elección La principal incógnita está en la portería si Bono está en plenitud de condiciones; Lopetegui debe decidir el elegido

Y a partir del portero todo lo demás. No parece que la defensa, en esta fase sin partidos intersemanales y con los futbolistas necesitando este tipo de choques para coger la forma adecuada, vaya a variar mucho. Todo lo que no sea Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña será, por tanto, una sorpresa y la lógica indica que el argentino volverá a su posición natural en los últimos años, el lateral.

En el eje es fijo Fernando, que sí salía ayer en algunas fotos entrenando sin problemas, debe acompañarlo Joan Jordán y ahí llega otra de las incógnitas. Papu Gómez, Rakitic… El argentino abre la posibilidad de jugar con ese 1-4-2-3-1 que puede ser el sistema más empleado en esta campaña para poner más piezas en las cercanías de En-Nesyri, el delantero titular hasta que Rafa Mir vaya reclamando en el campo el protagonismo que debe tener a lo largo de todo el curso.

Crecimiento La aportación de Papu Gómez en la segunda mitad contra el Rayo hace que el argentino sea una pieza importante

Sin Ocampos todavía y con Suso ya repuesto del coronavirus o de lo que lo dejó fuera contra el Rayo Vallecano, también habrá que ver quiénes son los dos extremos. Lamela levantó la mano con fuerza el pasado domingo con sus dos goles en el debut, también con las buenas sensaciones por un juego vertical y rápido. Óscar Rodríguez está siendo más protagonista en esta pretemporada y hasta Idrissi podría tener alguna posibilidad de repetir titularidad, aunque esto parece más improbable. Lo más normal es que es los dos puestos se los repartan entre Suso, Óscar Rodríguez y Lamela. Claro, todo eso si Lopetegui no opta por Rakitic en el centro del campo y Papu Gómez más escorado de partida a la izquierda.

Son las infinitas combinaciones con las que puede moverse en la actualidad Julen Lopetegui para confeccionar las alineaciones de su Sevilla. La situación soñada, sin duda, para cualquier entrenador, tener muchas posibilidades de hacer un once sin que éste se resienta en su rendimiento por el idéntico nivel, en este caso por arriba, de sus piezas.

La siguiente cuestión, por supuesto, es que los once elegidos sepan rendir de forma adecuada para ser superiores a David Soria, Djené, Cucurella y compañía. Porque en el fútbol no sirven de nada los nombres, sólo para ilusionar a sus aficionados, lo fundamental es que después sean capaces de meter la pelota una vez más que el rival, por lo menos, en las redes de la portería contraria. Lopetegui, el Sevilla, lo saben y ahora les toca hacerlo contra el Getafe, no hay otra.