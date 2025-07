La "otra profesión" de Gabriel Suazo, objetivo del Sevilla FC

A casi 24 horas de afrontar su primer partido de la pretemporada, que supondrá el debut de Matías Almeyda como entrenador, el Sevilla Fútbol Club parece haber encontrado uno de los refuerzos que esperaba con más ansia. Gabriel Suazo, lateral izquierdo que ha terminado este verano su contrato con el Toulouse, podría convertirse en la primera incorporación de Antonio Cordón al combinado hispalense, pues b fue el encargado de negociar el fichaje de Alfon González tal y como reconoció su sucesor el pasado jueves.

Gabriel Suazo da un pase con su pierna izquierda. / E. P.

A sus 27 años, el chileno parece que aterrizará en la capital hispalense después de dos temporadas y media en el fútbol francés. Su último año con los violetas le ha servido para consagrarse en el país vecino, llegando a disputar 2.353 minutos en 33 partidos en los que ha conseguido un total de seis asistencias. La operación parece estar muy encarrilada, y todo apunta a que finalizará con el futbolista firmando con el combinado hispalense por tres temporadas si pasa los pertinentes reconocimientos médicos, llegando gratis al combinado blanquirrojo.

Streamer consolidado

Sin embargo, una de las mayores curiosidades de Suazo es su pasatiempo favorito: realizar directos en Twitch durante sus ratos libres. Esta hobby, bastante habitual en los últimos años para ciertos jugadores y que ha tenido como protagonistas a futbolistas de la talla de Thibaut Courtois o Kun Agüero, ha convertido al chileno en una celebridad dentro de este mundo, contando con cerca de 86.000 seguidores en su canal personal. El lateral, cuyo nombre en esta plataforma es GabySuazo, incluso se ha atrevido a enfrentarse a sus fans en distintos retos, tal y como se puede ver en los clips que tiene en su cuenta. Call of Duty, Among Us, The Last Of Us, FIFA o Fall Guys son algunos de los videojuegos que el lateral ha emitido en directo, además de charlar con sus fans a través del chat de la aplicación.

Se espera que Suazo llegue en los próximos días a Nervión para pasar los reconocimientos médicos, firmar y ser presentado cuanto antes con el Sevilla Fútbol Club. La imposibilidad de inscribir para los hispalenses es un problema que Antonio Cordón parece dispuesto a solucionar sea como sea para formar una plantilla competitiva que se aleje de la zona de descenso y vuelva a soñar con la parte noble de la tabla. Aún queda verano por delante, además de muchas operaciones que el flamante director deportivo del combinado blanquirrojo debe cerrar para que el mercado merezca la pena e ilusione a una afición cansada de su equipo.