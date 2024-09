El Rayados de Ocampos y Óliver Torres reconoce contactos con Sergio Ramos

El Rayados de México, equipo que ha firmado últimamente a Lucas Ocampos y que al principios del verano también llegó a un acuerdo a Óliver Torres tras acabar contrato con el Sevilla, ha reconocido contactos con Sergio Ramos de cara a intentar el fichaje del central ex madridista y la temporada pasada en el Sánchez-Pizjuán.

El veterano defensa, que decidió unilateralmente no seguir en Nervión tras cumplir su sueño, según dijo, de volver al Sevilla 18 años después de su marcha, se entrena en solitario a la espera de comprometerse con algún equipo con la ayuda de un entrenador personal, como ha publicado en varios vídeos en sus redes sociales.

El presidente del Rayados de Monterrey, Tato Noriega, ha reconocido en El Chiringuito TV que ha mantenido "acercamientos" con Sergio Ramos y que para su club sería "un privilegio" contar con el camero. No obstante, Noriega reconoce que los intentos han sido baldíos.

“Sergio Ramos es Sergio Ramos, seguramente el mejor defensor central de los últimos 15 años en el fútbol de élite y sería un privilegio para el Club de Fútbol Monterrey contar con él. Sobre todo en miras a un torneo como es el Mundial de Clubes... Contar con Sergio Ramos, que te da un plus a todos los niveles, de todas las maneras”, decía Noriega en la tertulia que dirige Josep Pedrerol.

"En algún momento hemos tenido acercamientos, pláticas. Me gustaría que viniera. Lo traía con los ojos cerrados. Yo me traigo a Sergio ayer, no hoy. El problema es que no tenemos cupos de extranjeros... La regla nos lo ha impedido”, matizó el máximo mandatario.

Sergio Ramos, aunque no hay confirmación, parece que está esperando la apertura de la liga estadounidense, en la que hay rumores de que se ha comprometido con la franquicia de San Diego. El jugador, y antes su hermano y agente, visitó la ciudad.y parece convencido, así como su esposa Pilar Rubio, cuya opinión, así como su futuro profesional por su condición de actriz y presentadora, influye mucho en el ex madridista a la hora de decidr cuál va a ser su próximo equipo.

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ya descartó que Sergio Ramos vaya a volver a Nervión pese a los problemas que hay en defensa en este inicio liguero. "Sí, sí, está descartado. Sergio Ramos ya cerró su etapa en el Sevilla, lo despedimos, dijo que quería empezar un nuevo proyecto. Desde aquí lo que puedo es darle las gracias y desearle suerte en su nuevo proyecto, que lo tendrá pronto, o no sé si ha decidido tenerlo, porque seguro que ha tenido muchas novias»