El recado de Rafa Mir a Matías Almeyda: "Sin días libres"

Hay tres jugadores del Sevilla Fútbol Club que, de momento, no entran en los planes de Matías Almeyda para esta temporada. Adnan Januzaj, Álvaro Ferllo y Rafa Mir se han quedado fuera de las convocatorias del cuadro hispalense y apuntan a la rampa de salida. El belga no ha llegado a cuajar nunca en Nervión y, pese a no rendir mal la pasada campaña defendiendo la elástica de la Unión Deportiva Las Palmas, el técnico sevillista no cuenta con él en este curso donde la renovación de la plantilla se antoja una necesidad clave. Por su parte, el guardameta fue una apuesta personal de Víctor Orta, que firmó su renovación antes de saber siquiera quién sería el encargado de sustituir a Joaquín Caparrós en el banquillo sevillista. Sus actuaciones no han convencido al argentino, que parece apostará por Orjan Nyland y Alberto Flores.

El caso más complejo es el de Rafa Mir. El delantero aterrizó en la capital hispalense en el verano de 2021 tras haberse consolidado el curso anterior con el Huesca en Primera División y haberse convertido en el delantero de moda en España debido a su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokyo, donde fue uno de los causantes de que el combinado nacional llegase a la final del torneo, aunque nada pudo hacer para evitar la derrot ante Brasil. Después de cuatro temporadas en el conjunto blanquirrojo, la última de ellas cedido en el Valencia CF, el murciano afronta un año difícil en un club donde no tiene hueco.

Almeyda entre un grupo de jugadores entre los que destaca Rafa Mir. / Juan Carlos Muñoz

Su salida el pasado verano de la entidad hispalense no dejó indiferente a nadie. Además de presionar para lograrlo debido a ciertas diferencias con la dirección deportiva, el delantero realizó un documental en el que quiso contar su versión de la historia. Su paso por el conjunto ché no fue como esperaba, pues terminó siendo acusado por una supuesta violación de la que terminó siendo exculpado. Este hecho cortó su progresión con el combinado valencianista, con el que únicamente llegó a ver portería en dos ocasiones, siendo la última de ellas en la jornada 38 de LaLiga frente al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín. Ahora, de vuelta a la capital andaluza, el ariete sabe que tiene pocas opciones de ganarse un hueco entre los elegidos de Almeyda, por lo que debe demostrarle su compromiso con la entidad blanquirroja.

Las redes sociales como aliadas

Tras ganar el pasado sábado al Schalke 04, los jugadores del Sevilla Fútbol Club han podido disfrutar de dos días de descanso. Para algunos, como es el caso de Rafa Mir y los otros descartes de Almeyda de cara al encuentro que se disputó en Gelsenkirchen, este lunes hubiera sido el tercero consecutivo sin entrenar. Sin embargo, el murciano ha querido demostrar a través de sus redes sociales que sigue buscando reencontrarse con su mejor versión de cara a un verano que se va acabando y en el que parece más fuera que dentro del conjunto blanquirrojo.

Rafa Mir publica un vídeo entrenando en solitario en el gimnasio del Sevilla FC / Instagram

La imagen que se encuentra justo encima de este párrafo es una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de delantero, que ha compartido un vídeo donde se le puede ver entrenando en el gimnasio de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en solitario. Mir no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a su entrenador, pues la instantánea está acompañada de un texto en inglés donde puede leerse la frase "sin días libres", haciendo alusión al descanso del que disfrutan sus compañeros mientras él se encuentra en las instalaciones de la Carretera de Utrera.

A escasas tres semanas de que comience LaLiga y sin protagonismo alguno, a Rafa Mir se le acaban los días y las opciones para convencer a Matías Almeyda. Mientras Antonio Cordón trabaja en la operación salida, clave para poder acometer llegadas, nombres como el del delantero sobrevuelan la palestra para abandonar un Sevilla Fútbol Club al que le sobran casi tantos futbolistas como le faltan si su intención es no sufrir este curso tanto como los dos anteriores.