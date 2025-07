Estos son los jugadores del Sevilla FC que han llevado el 16 antes de Juanlu: herencia canterana

La victoria del Sevilla Fútbol Club el pasado sábado en Gelsenkirchen, primera desde que Matías Almeyda se hiciera cargo del banquillo blanquirrojo, tuvo muchos matices para analizar. Los más obvios estuvieron en las cuatro dianas del cuadro hispalense, con esos primeros goles de Akor Adams defendiendo la elástica nervionense, la reivindicación del capitán Marcao o la curiosa celebración de Kelechi Iheanacho, dando a entender que había dejado atrás su mala suerte y que había llegado su momento de brillar en el conjunto andaluz. Sin embargo, hubo uno de ellos que brilló por encima del resto debido al culebrón que está suponiendo este verano para la dirección deportiva y la afición sevillista.

Hablamos, como no puede ser de otra forma, de Juanlu Sánchez. El quinteño es, de momento, el nombre propio de la plantilla del combinado blanquirrojo. Tras ser uno de los jugadores más aseados el pasado curso en Nervión, incluyendo además su cambio de rol de la mano de Xavi García Pimienta, el canterano sevillista ha despertado el interés de varios equipos, alcanzando un acuerdo con el Nápoles para defender la elástica del conjunto italiano las próximas temporadas. El problema reside en el acuerdo entre clubes, pues en el Sevilla no aceptan menos de 20 millones por el lateral, algo que los partenopeos no parecen dispuestos a asumir.

Juanlu protesta su expulsión en el encuentro frente el Getafe / Europa Press

Después de tener una semana más de vacaciones debido a su participación en el Europeo sub 21, Juanlu regresó a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para pasar el reconocimiento médico y comenzar a ejercitarse a las órdenes de Matías Almeyda. Sin minutos ante el Sunderland, todo parecía indicar que su marcha al Nápoles estaba más cerca de concretarse, aunque todo parece en un punto muerto sin capacidad de resolución en estos momentos. Debido a esto, el canterano sevillista entró en la lista de su entrenador para el duelo frente al Schalke donde fue protagonista debido a un detalle histórico.

El de Antonio, Diego y Jesús

Juanlu Sánchez saltó al césped del Veltins Arena con el dorsal 16 a la espalda. El canterano sevillista toma de esta forma, momentánea eso sí, el número que desde el curso 2017/2018 perteneció a Jesús Navas. Todos los jugadores y aficionados del Sevilla Fútbol Club son conscientes de lo que significa llevar el 16 en la camiseta, pues era el que lució Antonio Puerta cuando cayó desplomado sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en el primero partido de LaLiga frente al Getafe allá por 2007.

José Castro y Monchi muestran las camiseta del Trofeo Antonio Puerta. / Antonio Pizarro

Desde el fallecimiento del nervionense, la tradición consistió en que ese dorsal fuese únicamente para canteranos, aunque ha tenido sus aristas a lo largo de los años. Dani Salas, que no llegó a debutar con el primer equipo, fue el heredero de Puerta, aunque nunca se puso la 16 en partido oficial. Después el sevillano llegó el turno para David Prieto, que sí contó con minutos durante su etapa en el cuadro blanquirrojo antes de comenzar una carrera que lo llevaría a equipos como Xerez Deportivo, Córdoba CF o CD Tenerife.

Tras dos experiencias de infausto recuerdo, las tornas cambiaron en el curso 2009/2010. Un joven Diego Capel, que aquella misma temporada se convertiría en héroe gracias a su gol en la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, heredó el 16 durante ese año y el siguiente. José Gómez Campaña y Antonio Luna siguieron la tradición antes de que en la 2013/2014 se rompiese debido a Denis Cherysev. El ruso cogió el mencionado dorsal en LaLiga, aunque durante toda la UEFA Europa League que el Sevilla Fútbol Club terminaría ganando en Turín frente al Benfica, fue Alberto Moreno el encargado de lucir este número en su camiseta.

El 16 quedó vacante en el curso 2014/2015 tras la salida de Moreno rumbo al Liverpool, siendo Luismi Sánchez el encargado de defenderlo un año más tarde. El gaditano compartió aquel curso dorsal con Federico Fazio, al igual que pasara dos temporadas, antes de que volviera a romperse la tradición de los canteranos. En la 2016/2017, Stevan Jovetic aterrizó en invierno en un Sevilla necesitado de goleadores. Siendo el único número vacante, el montenegrino lució el 16 durante un año antes de que Jesús Navas lo recuperase y, como suele decirse, el resto es historia.

Ahora, mientras se resuelve todo, Juanlu Sánchez cargará sobre sus hombros con el peso de ser, momentáneamente, el número 16 del Sevilla Fútbol Club. La herencia con la que sueñan todos los canteranos y aficionados del combinado nervionense es un peso más de cara a lo que pueda pasar este verano, más aún si tenemos en cuenta que esta operación debería servir para desbloquear las incorporaciones e inscripciones que Antonio Cordón quiera hacer.