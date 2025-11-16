El rotundo resurgir de Carlos Fernández

Muy castigado por las lesiones en su carrera, la suerte parece haber cambiado para Carlos Fernández Luna cuando ya ha alcanzado los 29 años. El delantero natural de Castilleja de Guzmán está en plena madurez cuando hace tiempo ya que salió del Ramón Sánchez-Pizjuán. Siempre fue una proyecto de futbolista grande en la carretera de Utrera, pero en el primer equipo del Sevilla, como con otros tantos en aquella época, no tuvieron nunca paciencia con él.

Hoy en las filas del Mirandés, donde ahora entrena a las órdenes de Jesús Galván, ha tenido el mejor arranque liguero de su carrera. El ex sevillista suma seis tantos y dos asistencias en once partidos jugados y ha marcado 3 dianas en las dos últimas jornadas, pues hizo un doblete ante la Cultural Leonesa y marcó también en el último triunfo ante el Sporting. Unos números muy llamativos teniendo en cuenta la difícil situación (en puestos de descenso) del Mirandés, que tuvo que destituir a su técnico, Fran Justo, con sólo dos victorias. Pese a su último triunfo, ya sin éste y con un técnico interino a la espera del debut de Galván este domingo en el derbi ante el Burgos, el equipo de Miranda de Ebro es penúltimo a tres puntos de la zona de permanencia y sólo superando en la tabla al colista y ya hundido Zaragoza.

Sus números, siendo uno de los máximos goleadores de LaLiga Hypermotion, pues está a sólo un gol de los cuatro que encabezan la tabla de máximos artilleros de la categoría, Zajaria (Deportivo), Embarba (Almería), Villalibre y Arevalo (Racing), todos en equipos de la zona alta de la tabla y con 7 goles.

Carlos Fernández, cedido por la Real Sociedad en el Mirandés, vive su mejor momento desde que llegó a Anoeta a cambio de 10 millones de euros. El zurdo ha superado ya la cifra de goles que había hecho con la camiseta del equipo txuri-urdin, 5 en un total de 59 partidos.

El atacante, otrora internacional sub 21 y uno de los delanteros más prometedores de España, vive sus mejores momentos. La Real Sociedad sigue de cerca su evolución, ya que debe volver la próxima temporada al Reale Arena y –por qué no– en el Sevilla tal y como está económica y deportivamente en el puesto en el que se desenvuelve tampoco deberían perderlo de vista.