Saúl, un líder exigente en el Sevilla… pero “sin meter mucha presión”

En los últimos días el Sevilla ha recuperado a su hombre franquicia y fichaje de estrella de esta temporada: Saúl Ñíguez. El centrocampista cedido por el Atlético de Madrid aterrizó este verano en Nervión como uno de los refuerzos más llamativos y sorprendentes de toda la pasada ventana de fichajes. Un jugador que, pese a perder protagonismo con Simeone, llevaba toda una vida defendiendo al club colchonero. Pero este verano tomó el reto de embarcarse en un Sevilla que va a la deriva, más aún al no clasificar después de muchos años en Europa. Y así entrar de lleno en un proyecto donde “le quieren” y “quiere estar”, como dijo el día su presentación.

Los primeros meses de Saúl Ñíguez en Sevilla han sido convulsos y llenos de contratiempos. García Pimienta no ha podido desarrollar la figura de su líder en la medular. Primero, por la expulsión de dos encuentros en Mallorca. Y después, por una lesión importante en los isquiotibiales que le ha obligado a estar fuera de los terrenos de juegos durante más de dos meses. Pero todo ello no ha podido evitar que la figura de Saúl calara en el vestuario del Sevilla. En sus primeros días, después de la marcha de Lucas Ocampos a México, fue nombrado uno de los cinco capitanes de la plantilla, con apenas un puñado de minutos. Cuando se retire Jesús Navas en unos días será el cuarto, sólo por detrás de Gudelj, Marcao y Suso.

Los primeros meses de Saúl en el Sevilla

Hace una semana, el de Elche volvió a los terrenos de juego frente a Osasuna, llevándose un gigantesco aplauso de la afición del Sevilla por su vuelta. Lo que denota que, con dos ratos con la elástica blanquirroja, Saúl ya se ha ganado en mayor medida el aprecio de la afición sevillista. Un liderazgo que ha mostrado dentro del campo, el poco tiempo que ha podido. Pero, en especial, fuera del campo. Tras la dolorosa derrota ante el Girona, Saúl realizó un mensaje a través de las redes sociales para que se desahogaran con él, como afirmó: “Mi misión es que la mierda nos la comamos los veteranos. En épocas malas, los golpes duelen más, pero tengo las espaldas muy anchas. Que nos den a nosotros. Mandé un mensaje para que el sevillismo se desahogara conmigo. La gente respondió bien”, apuntó Saúl Ñíguez.

Desde el propio vestuario del Sevilla sólo emanan palabras positivas hacia su figura. Uno de ellos, Isaac Romero: “Se nota que tiene mucha madurez y experiencia, por cómo habla en los entrenamientos y los partidos y cómo habla a los demás”, comentó el lebrijano al comienzo de la temporada. Así como el propio José Ángel Carmona el día de su regreso: “Saúl es un jugador que tiene mucha experiencia, tiene caché. Es importante porque nos da ese saber estar en el campo. Lleva un mes sin jugar y te da una asistencia. Estamos contentos de su vuelta”, comentó el del Viso del Alcor.

Carmona, sobre el Sevilla - Osasuna: "Queríamos meternos en la zona bonita" / Mario Míjenz

La exigencia de Sául Ñíguez sobre Isaac Romero

Sin embargo, en un Sevilla que viene de tener muchos jugadores de carácter y personalidad la pasada temporada, como Sergio Ramos, Rakitic, Acuña o Fernando Reges, se quiere evitar que la exigencia se convierta en una “presión” desmedida. En una entrevista para Relevo, Saúl Ñíguez habló sobre la exigencia que deben autoimponerse con los delanteros del Sevilla, que llevan cero goles hasta el momento en LaLiga, Isaac Romero y Kelechi Iheanacho: “Los dos delanteros son jugadores que van a meter goles. Lógicamente están en un mal momento goleador, al final tienes que acompañarles. Pero siempre exigiendo. Tienes que exigir. Si no tuviesen ocasiones te diría que no es culpa de ellos, pero hay que exigirles porque están teniendo ocasiones y no las están materializando. Y eso también penaliza mucho al equipo. Ellos tienen que ser inteligentes y autoexigentes también, y decir, ¡Oye, Saúl quiero meter 10 goles, pero yo tengo que meter 15 porque soy el delantero'. Yo le he dicho a Isaac, tú tienes que meter 'X' goles. Tienes que meterlos y si no los metes es un fracaso tuyo y mío”, comentó.

Saúl, durante un amistoso en el Sevilla y el Liverpool en Anfield. / ADAM VAUGHAN

El liderazgo de Saúl según García Pimienta

A esas afirmaciones, García Pimienta recalcó la importancia de su “liderazgo” dentro del vestuario, siempre que no se convierta en una presión desbocada: “Saúl es muy importante, pero que no meta mucha presión a la gente. Lo hace con toda la intención de animar. Estoy convencido de que su ayuda en el vestuario es muy importante, pero también en el terreno de juego. Se le ve muy enchufado y con muchas ganas, tiene esa experiencia que no tienen otros más jóvenes. Le necesitamos, con ganas de que se olvide de la lesión y pueda aportar su mejor versión”, comentó.

Un liderazgo que el propio Saúl reconoce que le gusta. Quiere exigir y que sea exigido. El ilicitano quiere ser el hombre que insufle competitividad al proyecto de García Pimienta: “Me gusta que la gente me pida también luego en el campo. Al final, la gente dice, 'No, es que eres líder, eres líder'. Bueno, eso está muy bien, pero siempre y cuando en el campo des lo que tienes que dar, si no no tiene ningún sentido. Cuando elegí al Sevilla fue en parte por eso. Sé que la gente y la afición sevillista es muy exigente. Mi hermano lo vivió con la afición del Valencia, yo lo he vivido en el Atlético de Madrid... y al final son muy exigentes, pero son muy agradecidas. Yo entiendo que cuando lo dé todo, ellos me van a dar todo a pesar del resultado. Y eso me deja tranquilo, porque yo sé que les voy a dar todo”, afirmó.